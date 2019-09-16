Зеленский сообщил о своих ожиданиях от встречи в «нормандском формате»

Зеленский сообщил о своих ожиданиях от встречи в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от встречи в «нормандском формате» решения вопросов об обмене заключенными с Россией и разведения войск в Донбассе. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в Киеве, трансляцию вел офис президента страны в Facebook.

«[Ждем] решения вопроса окончательного обмена всех наших пленных. Всех на всех... Во-вторых, это решение четких сроков разведения войск — Золотое, Петровское, а потом четкие сроки разведения войск на всей территории», — сказал Зеленский. Он также указал на необходимость обозначить четкие сроки проведения местных выборов в Донбассе.

Зеленский также выразил надежду, что все вопросы будут решены в течение одной встречи, а также, что дальнейшие саммиты «нормандской четверки» будут проходить не раз в три года, а намного чаще.

Лидеры Франции, Германии, Украины и России предварительно договорились о проведении саммита в формате «нормандской четверки» по вопросам урегулирования ситуации на Украине. В конце августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что все участники «нормандского формата» поддерживают возобновление переговоров. Точная дата саммита пока неизвестна.