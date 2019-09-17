Лукашенко предложил США помочь разрешить конфликт на Украине

Александр Лукашенко (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что конфликт на Украине невозможно урегулировать без участия США. Об этом сообщает ТАСС.

«Я убежден, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится», — заявил он во время встречи с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом. Вашингтон «мог бы способствовать» разрешению ситуации в Донбассе, цитируетЛукашенко БелТА.

Кроме того, уточняет БелТа, Лукашенко и Хейл заявили о готовности «делать все», чтобы отношения США и Белоруссии развивались. В частности, стороны договорились восстановить диппредставительство на уровне послов.

В августе 2019 года на фоне спора Минска и Москвы из-за налогового маневра в нефтяной сфере, а также новостей об интеграции России и Белоруссии в Минск для встречи с Лукашенко прилетел занимавший тогда пост помощника США по нацбезопасности Джон Болтон. Это первый за 20 лет визит чиновника США такого высокого уровня в Белоруссию — Лукашенко назвал приезд Болтона историческим и заявил о готовности начать отношения с США с «нового листа».