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Лукашенко предложил США помочь разрешить конфликт на Украине
Александр Лукашенко (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что конфликт на Украине невозможно урегулировать без участия США. Об этом сообщает ТАСС.

«Я убежден, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится», — заявил он во время встречи с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом. Вашингтон «мог бы способствовать» разрешению ситуации в Донбассе, цитируетЛукашенко БелТА.

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Кроме того, уточняет БелТа, Лукашенко и Хейл заявили о готовности «делать все», чтобы отношения США и Белоруссии развивались. В частности, стороны договорились восстановить диппредставительство на уровне послов.

В августе 2019 года на фоне спора Минска и Москвы из-за налогового маневра в нефтяной сфере, а также новостей об интеграции России и Белоруссии в Минск для встречи с Лукашенко прилетел занимавший тогда пост помощника США по нацбезопасности Джон Болтон. Это первый за 20 лет визит чиновника США такого высокого уровня в Белоруссию — Лукашенко назвал приезд Болтона историческим и заявил о готовности начать отношения с США с «нового листа».

Страны выслали послов в 2008 году, после того как американцы ввели санкции в отношении Белоруссии за нарушение прав человека. Некоторые ограничения были сняты в 2015 году, когда по решению Лукашенко из заключения были освобождены шесть человек, которых Запад считал политзаключенными.

В 2018 году президент Белоруссии говорил, что решать конфликт в Донбассе должны «три славянских народа» — украинцы, русские и белорусы. «Эту проблему должны решить мы — три славянских народа, именно мы. Не европейцы, не американцы, а именно мы», — заявил Лукашенко.

Автор: Артём Губенко
Теги: Александр Лукашенко, конфликт на Украине, США
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