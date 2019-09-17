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Глава МИД Украины раскрыл «формулу Зеленского» по войне в Донбассе
Одним из пунктов этой формулы Вадим Пристайко назвал переход к «новым радикальным мерам» в том случае, если в ближайшее время не удастся решить военный конфликт в этом регионе. На ее реализацию у Киева есть максимум год, указал он
Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV сообщил о существовании «формулы Зеленского» по прекращению войны в Донбассе.

Отвечая на вопрос, есть ли у Киева «формула Пристайко» или «формула Зеленского» по прекращению войны на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, министр сказал, что «формулы Пристайко» не существует, однако имеется условная «формула Зеленского». Она, как отметил глава МИДа, гласит, что «мы сделаем все шаги, которые мы можем сделать, отвечая на ожидания нашего, в первую очередь, народа».

«Например, мы попробуем вернуть всех наших парней и девушек, это одна часть. Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону», — сказал он.

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Пристайко привел в качестве примера ситуацию с пенсиями. По его словам, власти попытаются сделать так, чтобы проживающие в Донбассе не должны были каждые два месяца приезжать для перерегистрации, чтобы получать «несчастную пенсию». «А сделать так, чтобы человек мог приехать один раз в год», — пояснил министр.

Глава МИДа заявил, что условная «формула Зеленского» подразумевает под собой переход к неким «новым радикальным действиям», если в ближайшее время не получится решить проблему с войной в Донбассе. «На все про все у нас есть от полугода до года. И «формула Зеленского» завершается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры. Это и есть условная «формула Зеленского», — заключил Пристайко.

На прошлой неделе Вадим Пристайко заявил, что Киев не будет вносить никакие изменения в Конституцию об особом статусе Донбасса. «Мы продолжаем наш путь конституционной реформы, которую мы сами для Украины делаем, и основой этих изменений является децентрализация, которая много лет на Украине идет успешно», — прокомментировал он предоставление особого статуса Донбассу, предусмотренное в минских договоренностях, которые были достигнуты лидерами стран «нормандской четверки».

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При этом он сообщил, что украинские власти готовят пакет мер, который может упростить жизнь жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса. Пристайко отметил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет прийти к окончательному решению по ситуации в Донбассе, однако и на этом этапе у Киева есть предложения к людям, которые «оказались по ту сторону».

Сам Зеленский говорил о намерениях продолжать процесс разведения войск в Донбассе в два этапа: сначала оно будет проводиться на участке Золотое — Петровское, а потом на всей территории региона. Также он высказывался против ввода миротворцев в Донбасс и отмечал, что они должны появиться на российско-украинской границе.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Владимир Зеленский, Донбасс
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