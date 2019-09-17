Глава МИД Украины раскрыл «формулу Зеленского» по войне в Донбассе

Одним из пунктов этой формулы Вадим Пристайко назвал переход к «новым радикальным мерам» в том случае, если в ближайшее время не удастся решить военный конфликт в этом регионе. На ее реализацию у Киева есть максимум год, указал он

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV сообщил о существовании «формулы Зеленского» по прекращению войны в Донбассе.

Отвечая на вопрос, есть ли у Киева «формула Пристайко» или «формула Зеленского» по прекращению войны на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, министр сказал, что «формулы Пристайко» не существует, однако имеется условная «формула Зеленского». Она, как отметил глава МИДа, гласит, что «мы сделаем все шаги, которые мы можем сделать, отвечая на ожидания нашего, в первую очередь, народа».

«Например, мы попробуем вернуть всех наших парней и девушек, это одна часть. Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону», — сказал он.

Пристайко привел в качестве примера ситуацию с пенсиями. По его словам, власти попытаются сделать так, чтобы проживающие в Донбассе не должны были каждые два месяца приезжать для перерегистрации, чтобы получать «несчастную пенсию». «А сделать так, чтобы человек мог приехать один раз в год», — пояснил министр.