Зеленский заявил о разведении войск в Донбассе в два этапа

Зеленский заявил о разведении войск в Донбассе в два этапа

Президент Украины Владимир Зеленский планирует продолжать процесс разведения войск в Донбассе в два этапа. Об этом он заявил после встречи с освобожденными в результате обмена с Россией украинцами, говорится на сайте президента страны.

«Дальше мы будем приближаться к освобождению всех наших и продолжать в рамках минского процесса разведение войск в два этапа: сначала Золотое — Петровское, а потом — разведение по всей территории и полное прекращение огня и прекращение войны», — сказал Зеленский. По его словам, после развода войск начнется более сложный этап — возвращение территорий.

В субботу, 7 сентября, Россия и Украина завершили взаимный обмен заключенными. Обмен прошел по формуле 35 на 35. В Россию среди прочих вернулись журналист Кирилл Вышинский и военный из ДНР Владимир Цемах, а на Украину вернулись 24 моряка и режиссер Олег Сенцов.

Обмен заложниками является частью минских соглашений — комплекса мер по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Соответствующий документ был подписан в 2015 году руководителями России, Украины, Франции и Германии в «нормандском формате». В конце августа президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что новая встреча «нормандской четверки» пройдет в сентябре.