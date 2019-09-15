В Совфеде назвали проигрышной позицию МИД Украины о статусе Донбасса

В Совфеде назвали проигрышной позицию МИД Украины о статусе Донбасса

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко об отказе в предоставлении амнистии участникам конфликта в Донбассе.

По его словам, данные действия говорят о прямом отказе Киева выполнять минские договоренности. Кроме того, это невыгодно президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Это противоречит пунктам 5 и 11 Минских соглашений и означает прямой отказ от их выполнения. Проигрышная позиция для Зеленского», — написал сенатор в своем Twitter.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что нынешняя дипломатия не рассматривает возможность предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе.