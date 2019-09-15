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В ДНР сочли саботажем позицию властей Киева об особом статусе Донбасса

Нежелание властей Киева предоставлять амнистию участникам конфликта в Донбассе и вносить в Конституцию Украины изменения об особом статусе для региона является саботажем мирного урегулирования конфликта на юго-востоке страны. Такое мнение выразила глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Ее заявление приводит Донецкое агентство новостей (ДАН).

«Заявления о том, что Украина не намерена предоставлять особый статус Донбассу и закреплять его в Конституции страны, — это прямое свидетельство намеренного саботажа мирного урегулирования, которое заключается как раз в решении политических вопросов, ставших собственно причиной конфликта», — говорится в заявлении Никоноровой.

Она также отметила, что в Комплексе мер по урегулированию конфликта четко установлена необходимость амнистии и недопущения преследования лиц — участников событий в Донбассе, а также обязательство предоставления Киевом особого статуса Донбассу и закрепления его в Конституции страны.

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Полпред ДНР сочла необходимым внимательно изучить одобренный Советом Безопасности ООН документ, а также прочитать до конца все фразы. В особенности те, в которых прописано, с учетом каких особенностей и территорий должна состояться конституционная реформа по децентрализации страны. «Еще раз обращаем особое внимание представителей Украины на то, что говорить о намерении выполнять минские договоренности недостаточно — их нужно осуществлять на практике», — добавляется в заявлении Никоноровой.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о подготовке пакета мер, который поможет упростить жизнь жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса. По словам министра, президент Украины Владимир Зеленский намерен прийти к окончательному решению ситуации в Донбассе. Пристайко также сообщал, что украинские власти исключают введение особого статуса для Донбасса.

Предоставление особого статуса Донбассу предусмотрено минскими договоренностями, достигнутыми лидерами стран «нормандской четверки» (России, Украины, Германии и Франции). Закон об особом статусе Донбасса приняли на Украине в 2014 году. С тех пор его действие продлевалось несколько раз, однако фактически закон так и не заработал.

Теги: Украина, ДНР, особый статус, Донбасс
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