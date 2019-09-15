В ДНР сочли саботажем позицию властей Киева об особом статусе Донбасса

Нежелание властей Киева предоставлять амнистию участникам конфликта в Донбассе и вносить в Конституцию Украины изменения об особом статусе для региона является саботажем мирного урегулирования конфликта на юго-востоке страны. Такое мнение выразила глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Ее заявление приводит Донецкое агентство новостей (ДАН).

«Заявления о том, что Украина не намерена предоставлять особый статус Донбассу и закреплять его в Конституции страны, — это прямое свидетельство намеренного саботажа мирного урегулирования, которое заключается как раз в решении политических вопросов, ставших собственно причиной конфликта», — говорится в заявлении Никоноровой.

Она также отметила, что в Комплексе мер по урегулированию конфликта четко установлена необходимость амнистии и недопущения преследования лиц — участников событий в Донбассе, а также обязательство предоставления Киевом особого статуса Донбассу и закрепления его в Конституции страны.

Полпред ДНР сочла необходимым внимательно изучить одобренный Советом Безопасности ООН документ, а также прочитать до конца все фразы. В особенности те, в которых прописано, с учетом каких особенностей и территорий должна состояться конституционная реформа по децентрализации страны. «Еще раз обращаем особое внимание представителей Украины на то, что говорить о намерении выполнять минские договоренности недостаточно — их нужно осуществлять на практике», — добавляется в заявлении Никоноровой.