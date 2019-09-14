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Новый глава МИД Украины исключил особый статус для Донбасса
По словам Вадима Пристайко, никаких изменений в Конституции об особом статусе Донбасса не будет, речь может идти только о децентрализации
Вадим Пристайко (Фото: Zuma / ТАСС)

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, возглавивший ведомство в августе этого года, заявил, что Киев не будет вносить никакие изменения в Конституцию об особом статусе Донбасса. Такое заявление Пристайко сделал во время брифинга на 16-м ежегодном форуме «Ялтинской европейской стратегии» (YES).

«В минских договоренностях записано, что будет проведена реформа украинского законодательства, конституционная реформа, в основе которой лежит децентрализация <...> Мы не вносим никаких изменений в Конституцию, мы продолжаем наш путь конституционной реформы, которую мы сами для Украины делаем, и основой этих изменений является децентрализация, которая много лет в Украине идет успешно», — приводит слова Пристайко украинское агентство UNN.

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Зеленский назвал условие для выборов в Донбассе

Предоставление особого статуса Донбассу предусмотрено в минских договоренностях, достигнутых лидерами стран «нормандской четверки» (России, Украины, Германии и Франции). Закон об особом статусе Донбассе был принят на Украине еще в 2014 году, с тех пор его действие несколько раз продлевалось, но фактически закон так и не заработал.

В ходе недавнего телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским президент России Владимир Путин указал ему на важность реализации минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления особого статуса Донбассу.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Донбасс, Украина, МИД Украины
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