МИД Украины сообщил о подготовке пакета предложений для жителей Донбасса

У Киева есть предложения к жителям неподконтрольных территорий Донбасса, которые должны упростить их жизнь, сообщил глава МИДа. Ранее он исключил внесение изменений в Конституцию, касающихся особого статуса региона

Вадим Пристайко (Фото: Zuma / ТАСС)

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который занял этот пост в августе, сообщил, что украинские власти готовят пакет мер, который может упростить жизнь жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса, передает Hromadske.

Министр пояснил, что президент Владимир Зеленский хочет прийти к окончательному решению ситуации в Донбассе, однако и на этом этапе у Киева есть предложения к людям, которые «оказались по ту сторону».

«Мы готовы упростить жизнь людям, для этого необходимы возможности, чтобы люди слушали радио и смотрели телевидение, это тот пакет, который мы готовим», — пояснил Пристайко. По его словам, правительство намерено представить пакет, который будет отличаться от предложений предыдущих властей.

Ранее Пристайко заявил, что Киев не будет вносить в Конституцию изменений, касающихся особого статуса Донбасса. «Мы продолжаем наш путь конституционной реформы, которую мы сами для Украины делаем, и основой этих изменений является децентрализация», — пояснял он.