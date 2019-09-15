Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 64,47 (-0,72) Quote, 13 сен, 12:49
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 71,53 (-0,3) Quote, 13 сен, 12:49
На месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов Общество, 06:04 МИД Украины сообщил о подготовке пакета предложений для жителей Донбасса Политика, 05:54 В США сенатор предложил обсудить удары по нефтяным объектам в Иране Политика, 05:27 Пять человек пострадали в результате стрельбы в Канаде Общество, 05:27 Минэнерго США выделит резервы для рынка нефти после атаки на Saudi Aramco Политика, 05:00 ЦРУ рассекретило данные о подготовке птиц-шпионов в годы холодной войны Политика, 04:39 Украденный из английского дворца золотой унитаз оценили в $6 млн Общество, 04:23 Семь человек пострадали при наезде такси на пешеходов в Японии Общество, 03:59 Компартия Чехии выступила за сохранение памятника маршалу Коневу в Праге Общество, 03:48 Ространснадзор начал проверку после аварии с автобусом под Ярославлем Общество, 03:13 Арабская коалиция начала расследование атак на НПЗ в Саудовской Аравии Политика, 02:51 СМИ узнали о предложениях Трампа смягчить антииранские санкции Политика, 02:24 В центре Москвы перекроют движение автомобилей из-за велофестиваля Общество, 02:18 Скучную работу — машинам: как победить в экономической гонке РБК и SAP, 02:06
Украинский кризис ,  
0 
МИД Украины сообщил о подготовке пакета предложений для жителей Донбасса
У Киева есть предложения к жителям неподконтрольных территорий Донбасса, которые должны упростить их жизнь, сообщил глава МИДа. Ранее он исключил внесение изменений в Конституцию, касающихся особого статуса региона
Вадим Пристайко (Фото: Zuma / ТАСС)

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который занял этот пост в августе, сообщил, что украинские власти готовят пакет мер, который может упростить жизнь жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса, передает Hromadske.

Министр пояснил, что президент Владимир Зеленский хочет прийти к окончательному решению ситуации в Донбассе, однако и на этом этапе у Киева есть предложения к людям, которые «оказались по ту сторону».

«Мы готовы упростить жизнь людям, для этого необходимы возможности, чтобы люди слушали радио и смотрели телевидение, это тот пакет, который мы готовим», — пояснил Пристайко. По его словам, правительство намерено представить пакет, который будет отличаться от предложений предыдущих властей.

Политика
Зеленский назвал условие для выборов в Донбассе

Ранее Пристайко заявил, что Киев не будет вносить в Конституцию изменений, касающихся особого статуса Донбасса. «Мы продолжаем наш путь конституционной реформы, которую мы сами для Украины делаем, и основой этих изменений является децентрализация», — пояснял он.

Зеленский на прошлой неделе говорил, что планирует продолжать процесс разведения войск в Донбассе в два этапа: сначала оно будет проводиться на участке Золотое — Петровское, а потом на всей территории региона. Лидер Украины также высказывался против ввода миротворцев в Донбасс и отмечал, что они должны появиться на российско-украинской границе.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Донбасс, Украина
Материалы по теме
Зеленский пообещал предпринимателям Донбасса иностранные инвестиции
Политика
Зеленский выразил готовность к переговорам с Путиным по войне в Донбассе
Политика
Зеленский назвал условия размещения миротворцев на востоке Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter