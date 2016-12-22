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Боевые корабли НАТО подошли ближе к Сирии
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Боевые корабли НАТО подошли ближе к Сирии
Война в Сирии, 04:24
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Боевые корабли НАТО подошли ближе к Сирии
Они осуществляют патрулирование в районе Восточного Средиземноморья. В составе тактической группы — голландский De Ruyter, канадский Ville de Quebec и греческий фрегат Elli
Канадский фрегат Ville de Quebec (Фото: Paul Darrow / Reuters)

К территории Сирии были стянуты ​боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ​мониторинговые данные западных морских ресурсов. В настоящий момент фрегаты стран — членов Североатлантического альянса, по данным агентства, ​осуществляют патрулирование в непосредственной близости от арабской республики в районе Восточного Средиземноморья.

В составе группы боевых кораблей блока, как указывает агентство, — голландский фрегат De Ruyter, греческий Elli и канадский Ville de Quebec. О том, что последний корабль отправился с военно-морской базы в канадском Галифаксе в Средиземное море в рамках миссии НАТО в Центральной и Восточной Европе 18 июля сообщало местное издание The Star Halifax. На борту фрегата, по его данным, был размещен американский многоцелевой палубный вертолет CH-148 Cyclone, который был разработан для Вооруженных сил Канады. Где фрегаты базировались затем «Интерфакс» не уточняет.

Ранее свою военную группировку в Сирии на фоне сообщений о том, что США готовы нанести удар по арабской республике, если сирийский лидер Башар Асад отдаст приказ о применении против противников его режима химического оружия, начала наращивать Россия. В конце августа российское военное ведомство объявило о том, что у берегов Сирии оно развернуло самую мощную эскадру за все время конфликта. Она, по информации Минобороны, в частности, была усилена ракетным крейсером «Маршал Устинов», большим противолодочным кораблем «Североморск», фрегатами «Пытливый», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», а также подводными лодками Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино». Увеличение российской эскадры у берегов Сирии позже заметили в Североатлантическом блоке.

Все присутствующие в регионе стороны в НАТО тогда призвали к «сдержанности, <...> чтобы не ухудшить и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию в Сирии».

Пентагон назвал пропагандой слова Москвы о наращивании сил у Сирии
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Тем не менее, после этого стало известно о том, что в Средиземное море вошли четыре американских эсминца с крылатыми ракетами «Томагавк» — Carney, Ross, Winston S. Churchill и Bulkeley. 4 сентября «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые ресурсы британской заморской территории сообщил также о том, что в сторону Сирии направилась ударная многоцелевая атомная подводная лодка США Newport News класса Los Angeles, которая ранее стояла в Гибралтаре.

До этого официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков утверждал, что США ​наращивают число носителей крылатых ракет в Ближневосточном регионе, готовясь нанести по Сирии новые удары. Предлогом для них Штаты, как неоднократно заявляли ранее в Москве, могут использовать провокацию с применением химического оружия в провинции Идлиб. В Пентагоне о подобных заявлениях отзывались как о «пропаганде».​

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Североатлантический совет , Сирия
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