NYT узнала, что Иран решил отложить ответные меры на убийство Хании

Иран обвинил Израиль в убийстве лидера ХАМАС Исмаила Хании и пообещал ответить. Однако, по данным NYT, Тегеран отложил ответные меры на фоне продолжающихся переговоров по прекращению огня в Секторе Газа

Исмаил Хания (Фото: Majid Saeedi / Getty Images)

Иран, по всей видимости, решил отложить ответ на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, чтобы дать посредникам больше времени на заключение соглашения о прекращении огня в Секторе Газа, сообщили источники The New York Times в США, Иране и Израиле.

Переговоры по прекращению огня, как ожидается, состоятся на следующей неделе в Каире. Как пишет NYT, израильская разведка считает, что на этом фоне Иран и «Хезболла» понизили уровень боевой готовности своих ракетных подразделений. Сейчас Израиль полагает, что ответный удар Ирана может быть нанесен позднее. Вместе с этим, уточнили источники, данные израильской разведки постоянно меняются.

NYT напоминает, что в руках боевиков ХАМАС по-прежнему находится 115 живых и мертвых заложников. Предполагается, что по условиям соглашения о прекращении огня, их передадут израильской стороне, а ЦАХАЛ выведет свои войска из Сектора Газа.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб в Тегеране в конце июля в результате нанесенного по месту его пребывания ракетному удару. Иран и палестинская группировка обвинили в причастности к его убийству Израиль. Через несколько дней Axios сообщил со ссылкой на израильских чиновников, что переговоры между Израилем и ХАМАС в очередной раз зашли в тупик. Израильская сторона не подтверждала свою причастность к гибели Хании. Представители ХАМАС и Ирана пообещали ответить за смерть лидера группировки.

8 августа лидеры Египта, Катара и США выпустили совместное заявление, в котором призвали стороны незамедлительно заключить соглашение о прекращении огня и освобождении израильских заложников и палестинских заключенных. ХАМАС пока не подтверждал участие в переговорах, хотя, по данным CNN, группировка хочет заключить сделку. Израиль ранее согласился направить делегацию.