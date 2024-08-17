NYT узнала, что Иран решил отложить ответные меры на убийство Хании
Иран, по всей видимости, решил отложить ответ на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, чтобы дать посредникам больше времени на заключение соглашения о прекращении огня в Секторе Газа, сообщили источники The New York Times в США, Иране и Израиле.
Переговоры по прекращению огня, как ожидается, состоятся на следующей неделе в Каире. Как пишет NYT, израильская разведка считает, что на этом фоне Иран и «Хезболла» понизили уровень боевой готовности своих ракетных подразделений. Сейчас Израиль полагает, что ответный удар Ирана может быть нанесен позднее. Вместе с этим, уточнили источники, данные израильской разведки постоянно меняются.
NYT напоминает, что в руках боевиков ХАМАС по-прежнему находится 115 живых и мертвых заложников. Предполагается, что по условиям соглашения о прекращении огня, их передадут израильской стороне, а ЦАХАЛ выведет свои войска из Сектора Газа.
Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб в Тегеране в конце июля в результате нанесенного по месту его пребывания ракетному удару. Иран и палестинская группировка обвинили в причастности к его убийству Израиль. Через несколько дней Axios сообщил со ссылкой на израильских чиновников, что переговоры между Израилем и ХАМАС в очередной раз зашли в тупик. Израильская сторона не подтверждала свою причастность к гибели Хании. Представители ХАМАС и Ирана пообещали ответить за смерть лидера группировки.
8 августа лидеры Египта, Катара и США выпустили совместное заявление, в котором призвали стороны незамедлительно заключить соглашение о прекращении огня и освобождении израильских заложников и палестинских заключенных. ХАМАС пока не подтверждал участие в переговорах, хотя, по данным CNN, группировка хочет заключить сделку. Израиль ранее согласился направить делегацию.
Посредники призывают стороны заключить соглашение на основе предложенного в конце мая Джоном Байденом трехэтапного плана. Первая стадия предусматривает перемирие на шесть недель и вывод израильских войск из всех населенных районов сектора Газа; освобождение заложников из числа женщин и пожилых людей в обмен на палестинских заключенных; достижение договоренности о постоянном прекращении огня.
На втором этапе ХАМАС освободит всех оставшихся в живых израильских заложников, включая военнослужащих. Третья фаза включает план по восстановлению сектора Газа и возвращение семьям останков погибших заложников.
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