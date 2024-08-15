NYT узнала, что США считают исчерпанными возможности ЦАХАЛ в секторе Газа

Все больше американских чиновников полагают, что Израиль уже нанес достаточно ущерба ХАМАС, но не сможет полностью уничтожить группировку, пишет NYT. Вместо этого Тель-Авив убеждают вернуться к переговорам о прекращении огня

Власти Соединенных Штатов полагают, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) достигла предела своих возможностей в борьбе с палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Израиль добился всего, что мог получить военными средствами, сейчас вероятность дальнейшего ослабления ХАМАС тем же путем существенно уменьшилась, указали собеседники газеты. По их словам, дальнейшие бомбардировки Сектора Газа только увеличат риски для мирного населения, но не окажут существенного влияния на боеспособность ХАМАС.

Вместе с этим, многие американские чиновники и военные полагают, что палестинской группировке уже нанесен серьезный ущерб, однако полностью ее уничтожить израильские войска никогда не смогут. Среди плюсов операции собеседники NYT выделяют:

гораздо больший ущерб ХАМАС, чем предсказывали в США;

израильские военные теперь могут свободно перемещаться по всему сектору Газа;

Израиль либо разрушил, либо взял под контроль важнейшие пути поставок из Египта в сектор Газа;

около 14 тыс. бойцов ХАМАС в секторе Газа были убиты или захвачены (по данным ЦАХАЛ), в том числе половина командиров «Бригад Кассама» — военного крыла ХАМАС.

«[За последние 10 месяцев] Израилю удалось подорвать деятельность ХАМАС, убить ряд его лидеров и в значительной степени снизить угрозу Израилю, которая существовала до 7 октября», — заявил NYT бывший глава Центрального командования США генерал Джозеф Л. Вотел. По его мнению, ХАМАС теперь представляет из себя «маленькую организацию», а для выполнения главной заявленной цели Израиля — освобождения заложников — необходимо вернуться к переговорам.

Источники газеты уточнили, что идея возвращения к переговорам набирает популярность среди официальных лиц США на фоне турне должностных лиц администрации Джо Байдена по Ближнему Востоку, которые через посредников пытаются убедить Иран не атаковать Израиль в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании. По данным NYT, за начало переговоров о прекращении огня в Секторе Газа в том числе выступает глава Пентагона Ллойд Остин, который несколько дней назад встречался с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом.

В то же время отставной генерал-майор ЦАХАЛ Яаков Амидрор, занимавший пост советника Биньямина Нетаньяху по национальной безопасности, отверг идею о том, что Израиль больше ничего не сможет добиться в Газе с помощью силы. «Достижения Израиля в Газе впечатляют, но они далеки от того, чего следовало бы достичь. <...> Если Израиль эвакуирует свои силы сейчас, в течение года ХАМАС снова станет сильным», — сказал он.

По мнению генерала, необходимы еще два-три месяца интенсивных боев в центральной и южной части Газы. После этого ЦАХАЛ мог бы перейти к проведению разведывательных рейдов и ударов в течение примерно года, чтобы уничтожить оставшихся бойцов ХАМАС и инфраструктуру движения, прежде чем позволить другой стороне взять на себя управление Сектором Газа.

В конце июля в Тегеране погиб глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, Иран и палестинская группировка обвинили в причастности к его убийству Израиль. Через несколько дней Axios сообщило со ссылкой на израильских чиновников, что переговоры между Израилем и ХАМАС в очередной раз зашли в тупик. Израильская сторона не подтверждала свою причастность к гибели Хании. Представители ХАМАС и Ирана пообещали ответить за смерть лидера группировки.

8 августа лидеры Египет, Катар и США выпустили совместное заявление, в котором призвали стороны незамедлительно заключить соглашение о прекращении огня и освобождении израильских заложников и палестинских заключенных. Очередной раунд переговоров между представителями Израиля и ХАМАС доложен состояться сегодня, 15 августа, в Дохе.

ХАМАС пока не подтверждала участие в переговорах, хотя, по данным CNN, группировка хочет заключить сделку. Израиль ранее согласился направить делегацию.