Посредники призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры

США, Египет и Катар призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры о прекращении огня 15 августа и заявили, что готовы как посредники представить окончательную версию соглашения. Израиль согласился отправить делегацию

Лидеры Египта, Катара и США Абдель Фаттах ас-Сиси, шейх Тамим бен Хамад аль-Тани и Джо Байден призвали Израиль и палестинское исламистское движение ХАМАС возобновить переговоры о прекращении огня 15 августа, говорится в их совместном заявлении, опубликованном на сайте египетского президента. Эти страны выступают в качестве посредников в переговорах.

Они призывают возобновить обсуждения в Дохе либо в Каире 14 или 15 августа, чтобы «восполнить все остающиеся пробелы и начать реализацию соглашения без каких-либо новых задержек».

«В качестве посредников мы готовы, в случае необходимости, выдвинуть окончательное предложение по преодолению пробелов и решению оставшихся вопросов, связанных с реализацией, таким образом, чтобы это соответствовало ожиданиям всех сторон», — сказано в заявлении.

Израиль согласился послать свою делегацию, чтобы возобновить переговоры. «По предложению США и посредников Израиль 15 августа отправит переговорную делегацию в место, которое будет определено позднее, чтобы обобщить детали реализации рамочного соглашения», — говорится в публикации канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в X.

Посредники призывают стороны заключить соглашение на основе предложенного в конце мая Байденом трехэтапного плана. Первая стадия предусматривает перемирие на шесть недель и вывод израильских войск из всех населенных районов сектора Газа; освобождение заложников из числа женщин и пожилых людей в обмен на палестинских заключенных; достижение договоренности о постоянном прекращении огня.

На втором этапа ХАМАС освободит всех оставшихся в живых израильских заложников, включая военнослужащих. Третья фаза включает план по восстановлению сектора Газа и возвращение семьям останков погибших заложников.

В конце июля в Тегеране погиб глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, Иран и палестинская группировка обвинили в причастности к его убийству Израиль, что не сказалось положительно на переговорах. По данным Axios, 3 августа Израиль направил делегацию в Каир, однако там Тель-Авив выдвинул новые требования, которые в Египте посчитали выходящими за рамки сделки. Советник офиса Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил, что вина за затягивание процесса достижения соглашения лежит на ХАМАС, Израиль новых условий не выдвигал.

Иран обещал «суровое наказание» Израилю за гибель Хании. К ответной атаке выразила готовность присоединиться ливанская шиитская группировка «Хезболла». Израильская сторона не подтверждала свою причастность.

По данным Sky News Arabia, Тегеран может нанести удар по Израилю 12 или 13 августа — на эти даты приходится национальный день скорби еврейского народа Тиша-бе-Ав (Девятое Ава). Египет сообщил, что получил от властей Ирана рекомендации временно воздержаться от полетов в воздушном пространстве республики из-за «учений». Ограничения будут действовать несколько часов в том числе 8 августа.

В то же время Politico со ссылкой на американских чиновников писало, что Иран может отказаться от массированной атаки по Израилю, однако «Хезболла», скорее всего, нанесет удар вне зависимости от позиции Тегерана.