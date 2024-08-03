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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Переговоры ХАМАС и Израиля в очередной раз зашли в тупик

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
В субботу Израиль провел переговоры с посредником — Египтом — но это не привело к прорыву в сделке. По данным Axios, Израиль выдвинул новые требования, ХАМАС их отверг. Осложняет ситуацию гибель главы политбюро группировки Хании
Сектор Газа
Сектор Газа (Фото: Hatem Khaled / Reuters)

Переговоры о прекращении огня и обмене израильских заложников на палестинских заключенных между Израилем и ХАМАС зашли в тупик, заявили Axios два неназванных израильских чиновника.

Сделка далека от согласования, отметили они после прошедших в субботу переговоров глав израильских спецслужб «Моссад» и «Шин Бет» с египетскими посредниками в Каире. По их словам, одна из причин — новые требования премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чиновники в столицу Египта были отправлены для создания видимости переговоров из-за давления США.

Советник офиса Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил ТАСС, что вина за затягивание процесса достижения соглашения лежит на ХАМАС, Израиль новых условий не выдвигал.

Палестинская группировка отвергла требования еврейского государства, среди которых было создание международного механизма для предотвращения поставок оружия из южной части сектора Газа в северную, пишет Axios; по данным Reuters, еще одно требование заключалось в том, чтобы проверять всех возвращающихся с юга сектора Газа на север. Кроме того, Израиль хотел сохранить контроль над границей сектора Газа и Египта, что в Каире посчитали выходящим за рамки сделки.

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Сектор Газа

В прошлый раз Израиль и ХАМАС достигли соглашения о перемирии в ноябре 2023-го, оно длилось около недели. В то время ХАМАС отпустил около 110 израильтян и граждан других государств (среди них были россияне с двойным гражданством); Израиль же в обмен освободил сотни палестинских заключенных.

За заключение новой сделки выступают США. Американский президент Джо Байден в конце мая предложил трехэтапный план, который, как отмечало агентство Reuters, служит «рамочной программой» сделки.

Первая стадия предусматривает перемирие на шесть недель и вывод израильских войск из всех населенных районов сектора Газа; освобождение заложников из числа женщин и пожилых людей в обмен на палестинских заключенных; достижение договоренности о постоянном прекращении огня.

На втором этапа ХАМАС освободит всех оставшихся в живых израильских заложников, включая военнослужащих. Третья фаза включает план по восстановлению сектора Газа и возвращение семьям останков погибших заложников.

В конце июля в Тегеране погиб глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, Иран обвинил в причастности к его убийству Израиль, что не сказалось положительно на переговорах.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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