Politico узнало о недовольстве НАТО словами чиновника об уступках Украины

Союзники по НАТО могли понять ход мыслей чиновника организации, предположившего вариант отказа Украины от части территорий ради членства в альянсе, пишет Politico, но это «не то, что нужно обсуждать на данном этапе»

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Предположение о возможных территориальных уступках Украины ради присоединения к НАТО стали неожиданностью для стран альянса, поскольку «такой компромисс никогда не обсуждался союзниками на совете», пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата из Западной Европы.

По словам собеседника, союзники «могут понять ход мыслей, но это не то, что нужно обсуждать на данном этапе».

«Это [было сказано] неудачно… Это не соответствует политике 31 союзника [в составе НАТО], и это не какая-то совместная попытка проверить международную реакцию», — поделился источник среди дипломатов одной из стран Центральной Европы.

О территориальных уступки со стороны Украины ради вступления в НАТО упомянул двумя днями ранее глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен. «Я не говорю, что так должно быть. Но, вероятно, это возможное решение», — отметил он. Киев сам определяет условия переговоров, сделал оговорку Йенссен, и в интересах всех сторон не допустить повторения боевых действий.

МИД Украины расценил даже обсуждение такого сценария как неприемлемое, после чего представитель альянса заверил, что поддерживает ее территориальную целостность. Сам Йенссен назвал свои слова ошибкой. Однако, как заметила The Guardian, он не отказался от мысли, что сделка «территория за членство в НАТО» может быть объектом переговоров. Если бы мирные переговоры все-таки состоялись бы, указал Йенссен, то текущая военная обстановка, в том числе кто какую территорию контролирует, «обязательно будет иметь решающее значение». В Белом доме подчеркнули, что НАТО ждет вступления Украины без выдвижения требований об уступках.

Российская сторона расценила слова Йенссена как «любопытные», такую оценку дал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он заявил, что все территории Украины — «в высшей степени спорные» и для атлантической интеграции Украине надо отказаться от Киева.