branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 102,18 (-3,48) Инвестиции, 17:46 Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 93,75 (-2,96) Инвестиции, 17:46
МИД потребовал отменить «блокаду» Киево-Печерской лавры Политика, 22:13
Продуман каждый метр: каким бывает современное жилье РБК и ПИК, 22:07
Лукашенко рассказал, почему Путин не взял Киев Политика, 21:59
Звезда японского мотоспорта разбился насмерть в гонке в 22 года Спорт, 21:55
Лукашенко рассказал, кто станет следующим президентом России Политика, 21:35
Что известно о деле против руководства «Голоса» Политика, 21:26
ЦСКА согласился продать самого дорогого футболиста Казахстана Спорт, 21:26
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Лукашенко пообещал мгновенный ответ в случае агрессии Политика, 21:20
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 21:15
Politico узнало о недовольстве НАТО словами чиновника об уступках Украины Политика, 21:08
Лукашенко заявил о «Путине в квадрате» после мятежа ЧВК «Вагнер» Политика, 21:03
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:03
Поздняков обвинил британского главу World Athletics в русофобии Спорт, 20:55
Медведев впервые с 2021 года проиграл Звереву на «Мастерсе» в Цинциннати Спорт, 20:54
Военная операция на Украине ,  
0 

Politico узнало о недовольстве НАТО словами чиновника об уступках Украины

В НАТО были изумлены допущением территориальных уступок Украины ради членства в альянсе
Сюжет
Военная операция на Украине
Союзники по НАТО могли понять ход мыслей чиновника организации, предположившего вариант отказа Украины от части территорий ради членства в альянсе, пишет Politico, но это «не то, что нужно обсуждать на данном этапе»
Фото: Thomas Trutschel / PHOTOTHEK / Global Look Press
Фото: Thomas Trutschel / PHOTOTHEK / Global Look Press

Предположение о возможных территориальных уступках Украины ради присоединения к НАТО стали неожиданностью для стран альянса, поскольку «такой компромисс никогда не обсуждался союзниками на совете», пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата из Западной Европы.

По словам собеседника, союзники «могут понять ход мыслей, но это не то, что нужно обсуждать на данном этапе».

«Это [было сказано] неудачно… Это не соответствует политике 31 союзника [в составе НАТО], и это не какая-то совместная попытка проверить международную реакцию», — поделился источник среди дипломатов одной из стран Центральной Европы.

О территориальных уступки со стороны Украины ради вступления в НАТО упомянул двумя днями ранее глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен. «Я не говорю, что так должно быть. Но, вероятно, это возможное решение», — отметил он. Киев сам определяет условия переговоров, сделал оговорку Йенссен, и в интересах всех сторон не допустить повторения боевых действий.

МИД Украины расценил даже обсуждение такого сценария как неприемлемое, после чего представитель альянса заверил, что поддерживает ее территориальную целостность. Сам Йенссен назвал свои слова ошибкой. Однако, как заметила The Guardian, он не отказался от мысли, что сделка «территория за членство в НАТО» может быть объектом переговоров. Если бы мирные переговоры все-таки состоялись бы, указал Йенссен, то текущая военная обстановка, в том числе кто какую территорию контролирует, «обязательно будет иметь решающее значение». В Белом доме подчеркнули, что НАТО ждет вступления Украины без выдвижения требований об уступках.

Российская сторона расценила слова Йенссена как «любопытные», такую оценку дал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он заявил, что все территории Украины — «в высшей степени спорные» и для атлантической интеграции Украине надо отказаться от Киева.

Читайте на РБК Pro
Надоело плавать: 5 упражнений на развитие силы в бассейне
Семь простых привычек, которые сделают вас счастливее
Я не справляюсь: как быстро избавиться от стресса
Как стартапу выйти на рынок Юго-Восточной Азии и заработать

Кремль отрицал желание контролировать больше территорий за пределами четырех регионов, включенных в состав России. «Мы просто хотим контролировать всю территорию, которая теперь записана в нашей Конституции как наша», — пояснил представитель президента Дмитрий Песков.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина НАТО уступки Politico
Материалы по теме
Чиновник НАТО назвал ошибкой свои слова об уступках Киевом территорий
Политика
Захарова назвала вбросом высказывание представителя НАТО об Украине
Политика
Зеленский назвал вступление Украины в НАТО благом для России
Политика