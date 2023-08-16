Чиновник НАТО назвал ошибкой свои слова об уступках Киевом территорий

Глава офиса генсека альянса Йенссен ранее заявил, что Украина может отказаться от части территории в обмен на членство в блоке. Затем он пояснил, что его слова были «частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего»

Стиан Йенссен (Фото: Xander Heinl / PHOTOTHEK / Global Look Press)

Руководитель офиса генсека НАТО Стиан Йенссен назвал ошибкой свои слова о том, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку России части своих территорий. Об этом он сказал норвежской газете VG.

«Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине, я не должен был так говорить. Это было ошибкой», — пояснил Йенссен.

Ранее VG привела слова главы офиса генсека, который заявил: «Я полагаю, что одним из решений может быть то, что Украина откажется от территории и получит взамен членство в НАТО». Чиновник также не исключил, что это позволит положить конец конфликту.

Киев в ответ назвал недопустимыми разговоры о вступлении в НАТО в обмен на уступки Москве. «Всегда предполагал, что альянс, как и Украина, не торгует территориями», — заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Олег Николенко. Украина неоднократно отвергала возможность обмена территории на членство в блоке.

В самом альянсе затем подчеркнули, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и что только Киев может решать, когда и на каких условиях будет достигнут мир.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев счел заявление Йенссена «любопытным». «Вопрос только в том, что все якобы их территории — в высшей степени спорные. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси», — написал он в телеграм-канале.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, увидела в словах представителя НАТО «некий вброс, который имеет определенные политические цели».

Власти Украины отказываются от переговоров с Россией, в качестве мирного плана Киев предлагает «формулу Зеленского», предполагающую в том числе вывод российских войск на границы 1991 года. В Москве эти инициативы считают нежизнеспособными и призывают Киев согласиться со «сложившимися реалиями», в том числе с включением в состав России новых регионов.