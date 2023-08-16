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Чиновник НАТО назвал ошибкой свои слова об уступках Киевом территорий

Глава офиса генсека НАТО Йенссен назвал ошибкой слова об уступке Украиной территорий
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава офиса генсека альянса Йенссен ранее заявил, что Украина может отказаться от части территории в обмен на членство в блоке. Затем он пояснил, что его слова были «частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего»
Стиан Йенссен
Стиан Йенссен (Фото: Xander Heinl / PHOTOTHEK / Global Look Press)

Руководитель офиса генсека НАТО Стиан Йенссен назвал ошибкой свои слова о том, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку России части своих территорий. Об этом он сказал норвежской газете VG.

«Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине, я не должен был так говорить. Это было ошибкой», — пояснил Йенссен.

Ранее VG привела слова главы офиса генсека, который заявил: «Я полагаю, что одним из решений может быть то, что Украина откажется от территории и получит взамен членство в НАТО». Чиновник также не исключил, что это позволит положить конец конфликту.

Киев в ответ назвал недопустимыми разговоры о вступлении в НАТО в обмен на уступки Москве. «Всегда предполагал, что альянс, как и Украина, не торгует территориями», — заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Олег Николенко. Украина неоднократно отвергала возможность обмена территории на членство в блоке.

В самом альянсе затем подчеркнули, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и что только Киев может решать, когда и на каких условиях будет достигнут мир.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев счел заявление Йенссена «любопытным». «Вопрос только в том, что все якобы их территории — в высшей степени спорные. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси», — написал он в телеграм-канале.

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, увидела в словах представителя НАТО «некий вброс, который имеет определенные политические цели».

Власти Украины отказываются от переговоров с Россией, в качестве мирного плана Киев предлагает «формулу Зеленского», предполагающую в том числе вывод российских войск на границы 1991 года. В Москве эти инициативы считают нежизнеспособными и призывают Киев согласиться со «сложившимися реалиями», в том числе с включением в состав России новых регионов.

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Теги
Елена Чернышова
Военная операция на Украине НАТО Украина уступки
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