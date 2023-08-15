МИД Украины назвал неприемлемым разговор о членстве в НАТО в обмен на территории

Киев оценил вариант с обменом территорий на членство в НАТО

В офисе генсека НАТО ранее допустили, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку территорий. Путин заявлял, что в числе целей военной операции — не допустить вступление Киева в военный блок

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Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части ее территорий являются совершенно неприемлемыми, заявил официальный представитель украинского МИДа Олег Николенко.

«Всегда предполагал, что альянс, как и Украина, не торгует территориями. Осознанно или неосознанно участие чиновников НАТО в формировании нарратива о возможности ухода Украины со своих территорий играет на руку России», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена).

Николенко предложил НАТО «в интересах евроатлантической безопасности» обсудить «способы ускорения победы Украины» и получение полноправного членства в Североатлантическом альянсе.

Глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен ранее допустил, что Киев может получить членство в альянсе в обмен на уступку России части своих территории. Он назвал это одним из возможным вариантом завершения конфликта на Украине.

Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что среди требований России к Украине — нейтральный статус Киева и отказ от вступления в НАТО.

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