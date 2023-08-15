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Военная операция на Украине ,  
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В НАТО допустили обмен территорий Украины на членство в альянсе

Глава офиса Столтенберга допустил обмен территорий Украины на членство в НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
Отказ Украины от части своих территорий в пользу России в обмен на членство в НАТО может привести к окончанию военного конфликта, заявил глава офиса генсека альянса. Но, по его словам, Киев сам должен принять это решение
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Руководитель офиса генсека НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку России части своих территорий, пишет норвежское издание VG.

«Я полагаю, что одним из решений может быть то, что Украина откажется от территории и получит взамен членство в НАТО», — сказал он.

По его словам, это может привести к завершению конфликта на Украине. «Я не говорю, что так должно быть. Но, вероятно, это возможное решение», — добавил Йенссен.

В то же время Украина сама должна решить когда и на каких условиях вести переговоры, заключил глава офиса генсека НАТО. Он также рассказал, что наблюдаются значительные подвижки в вопросе будущего членства Киева в НАТО. «В интересах всех, чтобы военные действия не повторились», — пояснил Йенссен.

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