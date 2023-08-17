Киев обвинил Саркози в «преступном сговоре» из-за слов про Крым

Саркози говорил, что большинство жителей Крыма считают себя русскими, поэтому его возвращение Украине — «иллюзия» и следует как минимум задуматься о новом референдуме. Киев призвал политика «не торговать чужими территориями»

Николя Саркози (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Слова бывшего французского президента Николя Саркози об иллюзорности планов Украины вернуть Крым — «фантастически преступная логика», заявил в X (новое название Twitter) советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

По его мнению, Саркози и другие западные лидеры поощряли планы Москвы в 2008 и 2014 годах «по захвату чужих земель». Подоляк отверг возможность проведения референдумов по вопросу территориальной принадлежности.

«Вы не можете торговать чужими территориями, потому что вы кого-то боитесь или потому что вы дружите с преступниками», — добавил советник.

Подоляк назвал недопустимой ситуацию, при которой в 2023 году будет «повторен «опыт Саркози». Советник пояснил, что считает экс-президента Франции виновным в «преступном сговоре» с целью занятия Россией территорий Украины и начала конфликта.

Саркози озвучил свою позицию накануне. «Аннексия Крыма в 2014 году была явным нарушением международного права. Но применительно к этой территории, которая до 1954 года была русской и где большинство населения всегда чувствовало себя русским, я считаю, что любой возврат к прошлому иллюзорен», — сказал экс-президент Франции (занимал этот пост с 2007 по 2012 год).

Политик выразил опасение, что ситуация может выйти из-под контроля: «За несколько месяцев мы вернулись более чем на 30 лет назад. И я боюсь, что худшее еще впереди». По его мнению, в вопросе России и Украины необходим компромисс. Он предложил в качестве такого компромисса «референдум под наблюдением международного сообщества» чтобы «утвердить настоящее положение вещей».

Вопрос о территориальных уступках Украины поднял в середине августа глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен, который допустил, что Киев может отдать часть регионов, чтобы войти в НАТО. «Я не говорю, что так должно быть. Но, вероятно, это возможное решение», — подчеркнул он. Киев сам определяет условия переговоров, добавил Йенссен, и в интересах всех сторон не допустить повторения боевых действий.

МИД Украины счел даже обсуждение такого сценария неприемлемым, после чего представитель альянса заверил Киев в поддержке территориальной целостности этого государства. Сам Йенссен назвал свои слова ошибкой. Власти США также подчеркнули, что Украину ждут в НАТО без условия территориальных уступок.