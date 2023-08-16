Следствием по взрыву на АЗС займется отдел преступлений против власти

Проведенная в 2019-м инвентаризация показала, что почти все АЗС в Махачкале и 134 работают с нарушениями, но только по нескольким из ним были приняты решения. Дело о взрыве передали в центральный аппарат СК

Фото: РИА Новости

Взрыв на АЗС в Махачкале будут расследовать в центральном аппарате Следственного комитета сотрудниками управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Дело заведено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК), его завели сотрудники местного СК, после чего передали в главное следственное управление.

Согласно первичным выводам следствия, в здании станции техобслуживания (СТО) произошел пожар, затем огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором, предварительно, находилось легковоспламеняющееся удобрение на основе селитры, после чего произошел взрыв.

По сведениям газеты, с февраля арендатором СТО числится 36-летний Руслан Саидахмедов. Он сильно пострадал при взрыве, с ним невозможно проводить следственные действия. Вечером 15 августа на допрос в управление Следственного комитета доставили возможного владельца селитры, 34-летнего Эльдара Насрулаева.

Сейчас на территории Махачкалы работают 134 автозаправки. Проведенная четыре года назад инвентаризация показала, что почти все они работали с нарушениями, но лишь по восьми случаям завели уголовные дела, а еще в 16 случаях в суд направили материалы о приостановлении деятельности.

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Корреспондент РБК, побывавший на месте взрыва, показал кадры с мешками аммиачной селитры, найденной там.

Погибли 35 человек, свыше 100 пострадали. Как минимум трое погибших — дети. Из пострадавших в больницах находятся 64 человека, 17 из них — в тяжелом состоянии. В ночь на 16 августа борт МЧС с тяжелоранеными пострадавшими приземлился в Московской области. Их доставят в клиники Москвы.

«Никак не может станция техобслуживания находиться в близости от АЗС. Хотя бы по той причине, что техобслуживание предусматривает сварочные работы, а заправочный комплекс — хранение легковоспламеняющихся жидкостей и газа», — заявил глава республики Сергей Меликов. Произошедшее он связал с «жадностью и алчностью».