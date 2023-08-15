Мешки из-под селитры на месте взрыва в Махачкале. Видео

Появились кадры с мешками из-под селитры на месте взрыва в Махачкале

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На месте взрыва в Махачкале нашли мешки из-под селитры — их видно на кадрах, которые снял корреспондент РБК. На мешках, которые лежат на месте взрыва, указано, что это аммиачная селитра высшего сорта.

О том, что на месте взрыва был склад садовой селитры, писал ранее телеграм-канал Mash со ссылкой на слова местных жителей.

Взрыв в Махачкале произошел накануне, 14 августа. В здании автосервиса сначала начался пожар, который перекинулся на стоящую неподалеку автозаправку. В результате взрывов и пожара погибли 35 человек, пострадали более 100.