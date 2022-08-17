Военкоматы Смоленска начали «плановую тренировку с привлечением граждан»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 61,83 (-0,52) Инвестиции, 16:22
Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 60,76 (-0,67) Инвестиции, 16:22
Вторая смена: почему большую часть бесплатного труда дома делают женщины Социальная экономика, 18:17
Вучич исключил военную операцию Сербии в Косово Политика, 18:16
Что такое гены, какими они бывают и как определяют на нашу жизнь Социальная экономика, 18:13
Прогрессивные штрафы для владельцев дорогих машин: за и против Партнерский проект, 18:13
Стала известна дата выхода масштабного обновления Windows 11 Life, 18:11
Акции «Мечела» упали после решения не раскрывать полугодовую отчетность Инвестиции, 18:04
Генсек ООН прибыл во Львов для переговоров с главами Украины и Турции Политика, 17:56
В МИДе назвали колоссальными темпы роста товарооборота с Китаем Экономика, 17:52
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Военкоматы Смоленска начали «плановую тренировку с привлечением граждан» Политика, 17:51
ФСБ раскрыла количество приехавших из ДНР и ЛНР Общество, 17:51
Автомобиль принцессы Дианы и ее фото выставлены на аукцион Британии Life, 17:51
Мыслями на море, телом в офисе: как вернуться в строй после отпуска Pro, 17:50
Как умные ассистенты обуздают любителей быстрой езды: зарубежный опыт Партнерский проект, 17:50
ПСБ на «Армии-2022» провел круглый стол по решению задач импортозамещения Пресс-релиз, 17:44
Военная операция на Украине ,  
0 

Военкоматы Смоленска начали «плановую тренировку с привлечением граждан»

Военкоматы Смоленской области разослали повестки жителям региона, находящимся в запасе, их попросили явиться «для уточнения персональных данных» в рамках «тренировки». Власти объясняют это проверкой «состояния участков и штабов»
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Военные комиссариаты Смоленской области начали «плановую тренировку» по оповещению жителей региона, числящихся в запасе, с развертыванием штабов оповещения районов и сельских поселений. Об этом со ссылкой на областной военкомат сообщают портал «Хиславичские известия» Хиславичского района региона, агентство «О чем говорит Смоленск», портал «Быстрые новости Смоленска».

«Тренировка проводится в целях проверки соответствия возможностей и состояния участков и штабов оповещения муниципальных образований, уточнения временных показателей их работы», — говорится в сообщении.

В областных военкоматах попросили находящихся на воинском учете граждан в возрасте до 60 лет при получении повестки прибыть «для уточнения персональных данных». В администрации области выразили надежду на то, что жители региона «исполнят обязанности по воинскому учету» для «достижения целей тренировки и реальности проверяемых показателей».

РБК направил запрос в пресс-службу военного комиссариата Смоленской области, а также в пресс-службу администрации региона.

Кто и как набирает добровольцев на военную спецоперацию на Украине
Политика
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

В середине августа петербургский портал «Фонтанка» сообщал о рассылке военкоматами города повесток с требованием явиться «для уточнения данных». На повестках стоял красный штамп «Явка обязательна!», отмечал портал.

В военкомате Адмиралтейского и Кировского районов города в ответ на вопрос корреспондента «Фонтанки» объяснили требование отчетностью, пояснив, что на самом деле повестка ни к чему не обязывает. «Если вы придете, заполните анкету, у нас будут списки охваченных. <...> У нас работа такая. Вот обязали всех оповестить и предоставить, как говорится, отчет по оповещенным», — пояснил сотрудник военкомата.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Загадка Ганы: как живет страна с самой парадоксальной моделью экономики
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images «Мама, почему мы такие бедные?»: как отвечать на неудобные вопросы детей
Инструкции
Pro
Сколько платить айтишнику и из каких специалистов собрать базовую команду
Инструкции
Pro
«Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании
Статьи
Pro
Фото: Paula Bronstein / Getty Images Как отдохнуть без чувства вины: 5 главных принципов
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Q-сommerce: что ждет сервисы быстрой доставки
Статьи
Pro
Фото: Ian Forsyth / Getty Images Из-за работы времени на спорт не хватает. Как встроить его в свою жизнь
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени
Статьи

ОНК опровергла данные о «мобилизации» заключенных на военную операцию
Политика
Фото:Эдуард Корниенко / РБК

Ранее западные СМИ не раз сообщали о плане российских властей объявить массовую мобилизацию, в частности, в июне об этом сообщили британские The Guardian, Independent и Daily Record и американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники среди западных официальных лиц. Источники Bloomberg называли это решение нежелательным для Кремля, поскольку грозит сомнениями среди россиян.

В Кремле информацию о планах мобилизации в России неоднократно отвергали. Представитель президента Дмитрий Песков назвал информацию Bloomberg «лживыми информационными вбросами», а данные британских изданий охарактеризовал как «чистые фейки». С опровержением публикаций «некоторых зарубежных СМИ» в конце июля выступило российское Минобороны. Министерство не уточнило, какие издания имеет в виду, указав, что в них говорилось о проведении в России «каких-то мобилизационных мероприятий». Ведомство утверждало, что в спецоперации на Украине привлечена только часть вооруженных сил, их численность «достаточна для выполнения всех задач».

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин говорил, что на Украину направляют заключенных из российских колоний, эти данные отвергли в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Глава ее ростовского подразделения Игорь Омельченко утверждал, что «никого не забрали», однако сами заключенные «очень рвутся уйти на какие-то действия» вместо отбывания наказания.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Россия ввела войска на Украину более пяти месяцев назад — в ночь на 24 февраля. Такое решение принял президент Владимир Путин, он обосновал свои действия стремлением «восстановить государственность» ЛНР и ДНР, защитить жителей Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима» и провести демилитаризацию и «денацификацию сопредельного государства».

Украина ввела военное положение, объявила всеобщую мобилизацию и разорвала с Россией дипломатические отношения. На Украине отвергают наличие неонацистских образований, говорил глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Алена Прохоренко
Смоленская область Смоленск военкомат
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Лукашенко уволил отвечавшего за мобилизационное управление генерал-майора
Политика
Матвиенко высказалась против мобилизации экономики «в полном смысле»
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter