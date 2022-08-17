Военкоматы Смоленска начали «плановую тренировку с привлечением граждан»

Военкоматы Смоленской области разослали повестки жителям региона, находящимся в запасе, их попросили явиться «для уточнения персональных данных» в рамках «тренировки». Власти объясняют это проверкой «состояния участков и штабов»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Военные комиссариаты Смоленской области начали «плановую тренировку» по оповещению жителей региона, числящихся в запасе, с развертыванием штабов оповещения районов и сельских поселений. Об этом со ссылкой на областной военкомат сообщают портал «Хиславичские известия» Хиславичского района региона, агентство «О чем говорит Смоленск», портал «Быстрые новости Смоленска».

«Тренировка проводится в целях проверки соответствия возможностей и состояния участков и штабов оповещения муниципальных образований, уточнения временных показателей их работы», — говорится в сообщении.

В областных военкоматах попросили находящихся на воинском учете граждан в возрасте до 60 лет при получении повестки прибыть «для уточнения персональных данных». В администрации области выразили надежду на то, что жители региона «исполнят обязанности по воинскому учету» для «достижения целей тренировки и реальности проверяемых показателей».

РБК направил запрос в пресс-службу военного комиссариата Смоленской области, а также в пресс-службу администрации региона.

В середине августа петербургский портал «Фонтанка» сообщал о рассылке военкоматами города повесток с требованием явиться «для уточнения данных». На повестках стоял красный штамп «Явка обязательна!», отмечал портал.

В военкомате Адмиралтейского и Кировского районов города в ответ на вопрос корреспондента «Фонтанки» объяснили требование отчетностью, пояснив, что на самом деле повестка ни к чему не обязывает. «Если вы придете, заполните анкету, у нас будут списки охваченных. <...> У нас работа такая. Вот обязали всех оповестить и предоставить, как говорится, отчет по оповещенным», — пояснил сотрудник военкомата.

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Ранее западные СМИ не раз сообщали о плане российских властей объявить массовую мобилизацию, в частности, в июне об этом сообщили британские The Guardian, Independent и Daily Record и американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники среди западных официальных лиц. Источники Bloomberg называли это решение нежелательным для Кремля, поскольку грозит сомнениями среди россиян.

В Кремле информацию о планах мобилизации в России неоднократно отвергали. Представитель президента Дмитрий Песков назвал информацию Bloomberg «лживыми информационными вбросами», а данные британских изданий охарактеризовал как «чистые фейки». С опровержением публикаций «некоторых зарубежных СМИ» в конце июля выступило российское Минобороны. Министерство не уточнило, какие издания имеет в виду, указав, что в них говорилось о проведении в России «каких-то мобилизационных мероприятий». Ведомство утверждало, что в спецоперации на Украине привлечена только часть вооруженных сил, их численность «достаточна для выполнения всех задач».

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин говорил, что на Украину направляют заключенных из российских колоний, эти данные отвергли в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Глава ее ростовского подразделения Игорь Омельченко утверждал, что «никого не забрали», однако сами заключенные «очень рвутся уйти на какие-то действия» вместо отбывания наказания.

Россия ввела войска на Украину более пяти месяцев назад — в ночь на 24 февраля. Такое решение принял президент Владимир Путин, он обосновал свои действия стремлением «восстановить государственность» ЛНР и ДНР, защитить жителей Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима» и провести демилитаризацию и «денацификацию сопредельного государства».

Украина ввела военное положение, объявила всеобщую мобилизацию и разорвала с Россией дипломатические отношения. На Украине отвергают наличие неонацистских образований, говорил глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский.