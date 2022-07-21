ОНК опровергла данные о «мобилизации» заключенных на военную операцию

Осужденные хотели бы «уйти на какие-то действия» вместо отбытия наказания, однако мобилизации для спецоперации на Украине среди них не проводят, заявили в ОНК

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Информация о привлечении заключенных для участия в спецоперации на Украине после объезда колоний в Ростовской области не подтвердилась, заявил «РИА Новости» председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Игорь Омельченко.

«Никого не забрали. Сами осужденные у нас это спрашивают некоторые: хотят, очень рвутся вместо отбывания [срока] уйти на какие-то действия. Часто пишут, задают вопросы <...> Никакой мобилизации у нас нет, чтоб людей освободили из-под стражи, от отбывания наказания и отправили на военные действия», — добавил Омельченко.

Ранее о направлении заключенных на Украину заявлял основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин со ссылкой на источник во ФСИН.

В апреле «Коммерсант» писал со ссылкой на источник во ФСИН о просьбах заключенных особенно из числа бывших силовиков отправить их вместо колонии на Украину для участия в военной операции.