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Военная операция на Украине ,  
0 

Песков назвал лживыми вбросами сообщения СМИ о возможной мобилизации

По его словам, Путин не собирается объявлять о мобилизации в своем предстоящем выступлении на ПМЭФ
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Публикации западных СМИ о возможном объявлении мобилизации в России являются лживыми информационными вбросами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, президент Владимир Путин не будет объявлять мобилизацию в выступлении на Петербургском международном форуме 17 июня.

«Это лживые информационные вбросы», — сказал он.

Песков назвал чушью сообщения о планах объявить мобилизацию 9 мая
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

О возможном объявлении в России массовой мобилизации из-за Украины 14 июня сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

В прошлый раз сообщения о планируемой мобилизации распространялись перед 9 мая. CNN со ссылкой на западных чиновников передавал, что в День Победы Путин может официально объявить Украине войну, что позволит «полностью мобилизовать резервы России». Кремль тогда также назвал эти сведения чушью. Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин пояснял, что подобные сообщения распространяются, чтобы посеять панические настроения среди населения.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Украина после начала спецоперации объявила военное положение и ввела всеобщую мобилизацию.

 

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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