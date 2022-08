Дерипаска подал в суд на Навального за расследование о Лаврове

Дерипаска потребовал через суд удалить расследование Навального о бизнесмене и главе МИДа Сергее Лаврове и записать видеоопровержение, сообщил оппозиционер

Алексей Навальный (Фото: Денис Каминев / AP)

Бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на оппозиционера Алексея Навального, его сторонников Георгия Албурова и Марию Певчих, требуя опровергнуть выводы расследования о министре иностранных дел Сергее Лаврове. Об этом Навальный написал в Twitter.

На опубликованном Навальным снимке искового заявления в числе ответчиков также указаны издание The Insider (Минюст внес его в реестр СМИ-иноагентов, Генпрокуратура признала его деятельность нежелательной, главред Роман Доброхотов внесен в реестр иноагентов и заочно арестован), New Lines Institute for Strategy and Policy и Associated Newspapers Limited (холдинговая компания для «дочек» Daily Mail).

РБК обратился за комментариями в Зеленоградский районный суд, Associated Newspapers и New Lines Institute for Strategy and Policy.

По словам Певчих, Дерипаска потребовал, чтобы команда Навального не только удалила расследование, но и записала видеоопровержение. В случае неудаления расследования бизнесмен требует выплачивать ему ежедневно по 50 млн руб., отметила соратница оппозиционера. Она добавила, что не намерена выполнять требования Дерипаски, предположив, что это повлечет за собой арест имущества и возбуждение против нее уголовного дела.

Речь идет о расследовании, которое Навальный опубликовал в сентябре 2018 года. В нем говорилось, в частности, об общении Лаврова и его семьи с Дерипаской. Бизнесмен уже судился с Навальным из-за расследования о нем и Анастасии Вашукевич (Рыбке). Суд в Усть-Лабинске постановил внести в реестр запрещенной информации блог Навального, ролик на YouTube и текстовую версию расследования на сайте оппозиционера.

Адвокат Дерипаски Алексей Мельников подтвердил РБК, что его клиент подал иск из-за расследования. «На основании опубликованной фотографии истца с министром иностранных дел Лавровым были сделаны совершенно недопустимые утверждения о различных преступлениях — в частности, с рассуждениями о коррупции, подкупе и лоббировании», — заявил он.

В марте 2020 года Дерипаска подал на Навального в суд, потребовав компенсировать моральный вред на 1 руб. Адвокат бизнесмена пояснял, что ключевой целью иска стала защита деловой репутации Дерипаски. Миллиардер требовал опровергнуть и удалить утверждения, озвученные Навальным в передаче «Навальный Live» на его YouTube-канале (Роскомнадзор требовал от руководства видеохостинга заблокировать канал). В ноябре 2021 года суд удовлетворил иск Дерипаски.