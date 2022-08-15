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Дело Навального ,  
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Навальный сообщил о попадании в штрафной изолятор из-за пуговицы

Оппозиционера, который отбывает срок в колонии строгого режима во Владимирской области, на трое суток поместили в штрафной изолятор. По словам Навального, причиной стала расстегнутая верхняя пуговица его робы
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Оппозиционера Алексея Навального, отбывающего срок в колонии строгого режима, поместили в штрафной изолятор (ШИЗО), сообщил он в своем Telegram.

Со слов Навального, руководство колонии вызвало его из барака на комиссию, где объявило, что он «регулярно расстегивает верхнюю пуговицу робы», которая, по его словам, мала на несколько размеров.

Оппозиционер пробудет в ШИЗО трое суток. Однако, сообщил Навальный, начальство колонии пообещало ему, что изолятор может стать его «постоянной резиденцией».

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Алексей Навальный (на экране)

Навальный связывает перевод в изолятор с профсоюзом «Промзона», об учреждении которого он ранее объявил и в который сам и вступил. Пока в профсоюзе состоит только сам Навальный, писал он на прошлой неделе. Из-за «профсоюза зэков и тюремщиков» Навального стали ежедневно вызывать на дисциплинарную комиссию и делать выговоры, сообщал оппозиционер; администрация колонии выдала ему предупреждение.

Зимой 2021 года суд назначил Навальному реальный срок по делу «Ив Роше» и отправил оппозиционера в колонию общего режима в Покрове. В июне этого года его перевели в исправительное учреждение строгого режима в Мелехове Владимирской области. Это произошло в связи с тем, что в силу вступил его приговор по другому делу — о мошенничестве. Оппозиционера приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Суд назначил ему также один год и восемь месяцев ограничения свободы и штраф 1,2 млн руб. Наказание было назначено с учетом наличия у него прошлых судимостей по делу о мошенничестве и клевете на ветерана.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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Анастасия Серова
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