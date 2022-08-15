Представитель Дерипаски назвал слова Тинькова «заигрыванием с Западом»
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к предпринимателю Олегу Тинькову в связи с заявлениями последнего о нем. Представитель Дерипаски заявил РБК, что бизнесмен счел слова Тинькова клеветой.
«Заявления господина Тинькова [о Дерипаске] — попытка заигрывания с западной аудиторией, сделанная, чтобы исправить последствия своего неосторожно озвученного мнения и заново выстроить репутацию. Но делать это за счет других, прибегая к откровенной лжи, недопустимо», — сказал представитель подавшего в суд бизнесмена.
По его словам, если иск будет удовлетворен, полученные средства Дерипаска планирует направить на благотворительные проекты, в частности на развитие в регионах детской спортивной инфраструктуры.
Кроме Тинькова в качестве ответчика в иске Дерипаски фигурирует компания Meta (признана экстремистской и запрещена в России). Как сообщил РБК адвокат Дерипаски Алексей Мельников, иск касается поста Тинькова в Instagram (принадлежит Meta), опубликованного несколько месяцев назад, а требование Дерипаски удалить публикацию может затронуть права владельца соцсети. Также бизнесмен потребовал 2 млрд руб. компенсации морального и репутационного вреда.
«Тиньков написал, что Олег Владимирович является очень плохим человеком, украл экономику России. Более точно цитировать просто не хочу, чтобы не распространять еще шире оскорбительную и недостоверную информацию», — сказал Мельников.
В апреле Тиньков в публикации в Instagram призвал западные страны быть «более рациональными и гуманными», чтобы способствовать прекращению боевых действий на Украине, где «гибнут невинные люди и солдаты». В Тинькофф банке указали, что это личное мнение бизнесмена.
В комментариях к посту пользователи начали задавать вопросы бизнесмену и спорить с ним. На некоторые из них Тиньков отвечал. В частности, один из подписчиков поставил Тинькова в один ряд с Дерипаской и главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. «Но Дерипаска это олигарх и вор, а я честный предприниматель», — написал в ответ Тиньков (пунктуация и орфография сохранены).