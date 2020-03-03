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Дерипаска через суд потребовал от Навального 1 руб.

Олег Дерипаска (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Миллиардер Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $4,1 млрд) потребовал от основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального 1 руб. Требование об уплате такой суммы содержится в иске, поданном бизнесменом в Арбитражный суд Москвы, рассказал РБК адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

Основной целью иска, по словам юриста, является защита деловой репутации Дерипаски.

Дело не на миллион: кто и почему судился за 1 рубль
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«Навальный должен опровергнуть ложные обвинения о том, что Дерипаска незаконно пользовался поддержкой государства на нерыночных условиях», — пояснил Мельников.

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Иск Дерипаски поступил в Арбитражный суд Москвы 26 февраля, дата его рассмотрения пока не назначена.

Теги: Олег Дерипаска, Алексей Навальный
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