Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Тинькову и Meta

Дерипаска подал иск к Тинькову из-за оскорбительных высказываний в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta). Он требует взыскать с бизнесмена компенсацию в размере 2 млрд руб.

Олег Дерипаска (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к бизнесмену Олегу Тинькову и компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России). Карточка дела появилась на сайте Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края. Судебное заседание назначено на 16 августа.

Как сообщил «Интерфаксу» адвокат Дерипаски Алексей Мельников, иск подан из-за оскорбительных высказываний Тинькова на странице в Facebook (принадлежит Meta). Бизнесмен требует взыскать с Тинькова «компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд руб.», сказал он.

К Meta финансовых требований не заявлено, добавил Мельников. Дерипаска просит суд обязать компанию удалить «не соответствующую действительности» информацию.

РБК направил запрос представителю Дерипаски.

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