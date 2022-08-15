Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Тинькову и Meta
Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к бизнесмену Олегу Тинькову и компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России). Карточка дела появилась на сайте Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края. Судебное заседание назначено на 16 августа.
Как сообщил «Интерфаксу» адвокат Дерипаски Алексей Мельников, иск подан из-за оскорбительных высказываний Тинькова на странице в Facebook (принадлежит Meta). Бизнесмен требует взыскать с Тинькова «компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд руб.», сказал он.
К Meta финансовых требований не заявлено, добавил Мельников. Дерипаска просит суд обязать компанию удалить «не соответствующую действительности» информацию.
РБК направил запрос представителю Дерипаски.
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