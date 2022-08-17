Правительство ФРГ опровергло сообщение об отсрочке закрытия АЭС
Правительство Германии опровергло сообщение о решении отложить закрытие трех последних немецких АЭС, которые должны быть выведены из эксплуатации в конце 2022 года, сообщает Reuters.
Эти АЭС, которыми управляют компании E.ON, RWE и EnBW, производят около 6% электроэнергии в стране.
16 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщила, что власти собираются отсрочить вывод из эксплуатации оставшихся АЭС, готовясь к возможной нехватке газа этой зимой, однако окончательное решение еще не принято.
«Правительство еще не приняло никакого решения о том, как поступить с тремя оставшимися немецкими атомными электростанциями», — сказал Reuters представитель кабинета министров. По словам собеседника агентства, это произойдет после результатов стресс-тестирования.
После аварии на японской АЭС «Фукусима-1» в 2011 году предыдущее правительство Ангелы Меркель решило отказаться от атомной энергетики. На сегодняшний день 14 из 17 немецких АЭС уже остановлены.
Ранее власти Германии неоднократно выражали опасения, что Россия может перекрыть газ, и призывали к экономии. В Кремле в ответ утверждали, что Москва «весьма и весьма аккуратно» относится «к реноме ответственного поставщика». Ситуацию с прокачкой российская сторона связывает с санкциями.
«Газпром» из-за отсутствия турбины к концу июля сократил прокачку газа по «Северному потоку» до 20% от мощности (до 33 млн куб. м). Двигатель застрял после ремонта в Канаде из-за санкций этой страны. Впоследствии Оттава согласилась отправить его в Россию через ФРГ.
Однако в «Газпроме» затем заявили о невозможности доставить турбину в Россию, сославшись на санкции Канады, ЕС и Великобритании, а также на действующие контрактные обязательства с Siemens (обслуживает двигатели для «Северного потока»). В Siemens, в свою очередь, указали, что если бы Москва хотела вернуть турбину, то уже сделала бы это.
По словам главы Федерального сетевого агентства ФРГ Клауса Мюллера, немецкие подземные газовые хранилища (ПХГ) на середину августа заполнены на 75%. К 1 октября они должны быть закачаны на 85%, а к 1 ноября — на 95%, отметил он. При этом страна должна сократить потребление газа на 20%, чтобы избежать ограничений энергопотребления предстоящей зимой, говорил Мюллер.