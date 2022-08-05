Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 61,09 (-0,04) Инвестиции, 04 авг, 16:07
Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 60,26 (+0,02) Инвестиции, 04 авг, 16:07
Четверть компаний заявили о снижении работоспособности сотрудников летом Бизнес, 05:00
13 человек погибли во время пожара в ночном клубе в Таиланде Общество, 04:51
CNN узнал о беспокойстве супруги Байдена из-за его состояния Политика, 04:15
Канадский министр поспорил с Киевом о транзите газа через Украину Политика, 04:00
Президент Мексики предложил «перемирие» для решения мировых проблем Политика, 03:42
В Британии из-за жары пересох исток реки Темзы Общество, 03:00
Зеленский упрекнул ЕС в «искусственной задержке» с помощью на €8 млрд Политика, 02:54
В КНР заявили об угрозе ядерного арсенала США международной безопасности Политика, 02:05
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Германии задержали мужчину за демонстрацию буквы Z Общество, 02:00
Бизнес-омбудсмен счел недостаточной либерализацию экономических статей УК Бизнес, 01:19
Премьер Венгрии исключил мир на Украине без переговоров России и США Политика, 00:42
В какие страны уехали беженцы с Украины. Карта Политика, 00:15
Киев анонсировал отправку еще трех судов с зерном из украинских портов Политика, 00:09
США объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией Политика, 00:07
Политика ,  
0 

Канадский министр поспорил с Киевом о транзите газа через Украину

Транзит газа в Европу через Украину не может быть альтернативой «Северному потоку», заявил
министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон, его слова приводит Bloomberg.

Уилкинсон, выступая перед парламентом, отстаивал решение вернуть российскую турбину для «Северного потока». Он не согласился с доводами Украины, выступившей против возврата двигателя, о наличии альтернативных вариантов поставок. По словам министра, Канада не стала полагаться на транзит через Украину как замену «Северному потоку» из-за нехватки пропускной способности. Он рассказал, что рассмотрел предложение Украины с техническими экспертами Международного энергетического агентства и обсудил его с официальными лицами ЕС и Германии. Они пришли к выводу, что поставки через Украину будут «значительно меньше», чем те, которые могут идти по «Северному потоку» при полной мощности, отметил Уилкинсон.

Он также указал на риски, связанные с военными действиями и с тем, что Россия может сократить прокачку и через украинскую территорию.

Посол Украины в Канаде Юлия Ковалив, выступая там же, в свою очередь, отвергла аргументы Уилкинсона. «Это неправда, что Украина не может заместить поставки газа в Германию», — заявила Ковалив, отметив, что сейчас через ее страну качается больше газа, чем по «Северному потоку».

Материал дополняется

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter