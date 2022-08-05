Канадский министр поспорил с Киевом о транзите газа через Украину

Транзит газа в Европу через Украину не может быть альтернативой «Северному потоку», заявил

министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон, его слова приводит Bloomberg.

Уилкинсон, выступая перед парламентом, отстаивал решение вернуть российскую турбину для «Северного потока». Он не согласился с доводами Украины, выступившей против возврата двигателя, о наличии альтернативных вариантов поставок. По словам министра, Канада не стала полагаться на транзит через Украину как замену «Северному потоку» из-за нехватки пропускной способности. Он рассказал, что рассмотрел предложение Украины с техническими экспертами Международного энергетического агентства и обсудил его с официальными лицами ЕС и Германии. Они пришли к выводу, что поставки через Украину будут «значительно меньше», чем те, которые могут идти по «Северному потоку» при полной мощности, отметил Уилкинсон.

Он также указал на риски, связанные с военными действиями и с тем, что Россия может сократить прокачку и через украинскую территорию.

Посол Украины в Канаде Юлия Ковалив, выступая там же, в свою очередь, отвергла аргументы Уилкинсона. «Это неправда, что Украина не может заместить поставки газа в Германию», — заявила Ковалив, отметив, что сейчас через ее страну качается больше газа, чем по «Северному потоку».

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