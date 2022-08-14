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Германия заполнила газовые хранилища на 75% с опережением срока

Ранее власти ФРГ приняли требования, согласно которым подземные хранилища газа должны быть заполнены до 75% к 1 сентября, до 85% к 1 октября и до 95% к 1 ноября
Фото: Matthias Schrader / AP
Фото: Matthias Schrader / AP

Подземные газовые хранилища (ПХГ) в Германии по состоянию на середину августа заполнены на 75%, сообщил в своем Twitter глава Федерального сетевого агентства (BNA) Клаус Мюллер.

Власти ФРГ ранее приняли требования, согласно которым подземные хранилища газа должны быть заполнены до 75% к 1 сентября, до 85% к 1 октября и до 95% к 1 ноября. «Цель первого этапа достигнута. <...> Cледующая цель — 85% к 1 октября», написал Мюллер.

В то же время, в интервью Financial Times Мюллер заявил, что Германия должна на 20% сократить потребление газа, чтобы избежать ограничений энергопотребления в ближайшую зиму.

В Германии общественные здания будут отапливаться до 19 градусов
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Фото:Thomas Lohnes / Getty Images

ЕС 5 августа утвердил добровольное сокращение потребления топлива на 15% этой зимой. Цель этой меры — сэкономить газ на эту зиму, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками из России, которая использует энергоносители «как оружие», поясняли в Евросоюзе.

Страны — члены ЕС согласились сократить потребление газа на 15% по сравнению со средними показателями за последние пять лет с 1 августа по 31 марта 2023 года. В связи с этим министр экономики ФРГ Роберт Хабек 12 августа сообщил, что в ближайшие осень и зиму общественные здания Германии будут отапливаться до температуры 19 градусов, вместо обычных 22-х.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в конце июля заявляла, что Россия «намеренно обрубила» поставки в 12 стран ЕС (что это за страны, она не уточнила). Ответственность за энергетический кризис она возложила на Москву и призывала страны Евросоюза готовиться к худшему этой зимой. 

В Кремле, отвечая на опасения Германии, что Россия перекроет газ, ранее утверждали, что Москва «весьма и весьма аккуратно к своему реноме относится, к реноме ответственного поставщика». Ситуацию с прокачкой российская сторона связывает с санкциями.

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