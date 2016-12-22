Премия РБК 2018
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,93 66,03 EUR Нал. 76,13 75,18 USD Бирж. 66,37 -0,28 EUR Бирж. 75,52 -0,15 USD ЦБ. 66,50 +0,26 EUR ЦБ. 75,62 -0,09 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3460,00 -129,86 IMOEX 2401,62 +0,20% RTSI 1139,86 +0,30% Brent 60,51 -1,08% DJIA 24423,26 +0,14% Nasdaq 7020,52 +0,74%
Бывший московский участковый получил 13 лет за работу на ЦРУ
Лента новостей
В Риме на заводе по переработке мусора произошел пожар 16:03, Общество Производители и Росстат разошлись в оценке стоимости оливье 15:57, Экономика Москва согласилась опубликовать переписку с США о «влиянии» на выборы 15:46, Политика Доходы майнеров упали вдвое: с ноября отключено около 1,3 млн устройств 15:26, Крипто Греф допустил изменение названия Сбербанка 15:26, Финансы Как обанкротиться подешевле: прагматичные наставления юриста 15:17, Строительство  В Подмосковье обокрали дом тренера сборной России по фехтованию 15:03, Общество Суд запретил считать легионерами спортсменов из стран ЕАЭС 15:03, Общество Group-IB сообщила о краже данных 40 тыс. учетных записей госсайтов в мире 15:03, Общество По подозрению в убийстве женщины в Армении задержали российского военного 14:53, Общество Как будут праздновать Рождество в Москве 14:51, РБК и Путешествие в Рождество Генпрокуратура составила портрет типичного российского хакера 14:50, Общество Луис Адриано опроверг информацию об уходе из «Спартака» 14:49, Спорт В Москве задержали подозреваемых в похищении 10 млн руб. у пенсионеров 14:39, Общество Алекперов назвал невозможным появление женщины во главе ЛУКОЙЛа 14:38, Бизнес Можно ли заработать на майнинге прямо сейчас 14:27, Крипто Минтруд внес в правительство законопроект об электронных трудовых книжках 14:22, Общество Идея по инвестированию: когда покупать токен Bluzelle 14:20, Крипто Обед за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 14:15, РБК и Barilla Бывший московский участковый получил 13 лет за работу на ЦРУ 14:00, Общество Иран подтвердил недавнее испытание баллистической ракеты 13:52, Политика Как ASMR-видео в России превращается в бизнес 13:51, Стиль Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 13:49, РБК и Thomson Reuters Куратор борьбы с экстремизмом в МВД ушел в отставку 13:49, Общество Молодежная сборная России узнала соперников по отбору к Евро-2021 13:49, Спорт ПФР запустит цифровой аналог пенсионного удостоверения 13:45, Общество
Бывший московский участковый получил 13 лет за работу на ЦРУ
Общество, 14:00
0
Бывший московский участковый получил 13 лет за работу на ЦРУ
Московский городской суд счел доказанным, что бывший сотрудник столичной полиции передавал иностранному шпиону секретную информацию
Фото: Андрей Стенин / «Коммерсантъ»

Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего московского участкового Алексея Житнюка. Он был признан виновным в передаче секретных данных иностранному гражданину. Как указывалось ранее, конечным получателем информации было ЦРУ.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме из-за секретности дела. Что именно бывший полицейский передавал агенту иностранных спецслужб, не сообщалось. В середине декабря ТАСС сообщал о том, что Житнюк, который работал в отделе полиции по району Северное Медведково, передавал гражданину Норвегии Фруде Бергу секретные сведения о Военно-морском флоте России.

Сам Берг, находящийся в «Лефортово» на протяжении нескольких лет, признался, что в Москву ездил по просьбе человека из норвежской разведывательной службы, но говорил, что шпионской деятельностью заниматься не хотел и был обманут, указывала газета Dagbladet.

В начале октября в Осло был задержан сотрудник Совета Федерации Михаил Бочкарев, заподозренный в шпионаже. По данным Dagbladet, одной из целей задержания мог быть последующий обмен россиянина на Берга. Эту же версию озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала случившееся шантажом со стороны норвежских властей.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Норвегия , шпионаж
Главное
Путин и Трамп уступили репортерам в борьбе за титул «Человек года» Time Общество
Материалы по теме
МИД ответил на высылку из Словакии заподозренного в шпионаже дипломата Политика
Зачем главе МИ-6 понадобились новые шпионы Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter