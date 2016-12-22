Бывший московский участковый получил 13 лет за работу на ЦРУ

Московский городской суд счел доказанным, что бывший сотрудник столичной полиции передавал иностранному шпиону секретную информацию

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Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего московского участкового Алексея Житнюка. Он был признан виновным в передаче секретных данных иностранному гражданину. Как указывалось ранее, конечным получателем информации было ЦРУ.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме из-за секретности дела. Что именно бывший полицейский передавал агенту иностранных спецслужб, не сообщалось. В середине декабря ТАСС сообщал о том, что Житнюк, который работал в отделе полиции по району Северное Медведково, передавал гражданину Норвегии Фруде Бергу секретные сведения о Военно-морском флоте России.

Сам Берг, находящийся в «Лефортово» на протяжении нескольких лет, признался, что в Москву ездил по просьбе человека из норвежской разведывательной службы, но говорил, что шпионской деятельностью заниматься не хотел и был обманут, указывала газета Dagbladet.

В начале октября в Осло был задержан сотрудник Совета Федерации Михаил Бочкарев, заподозренный в шпионаже. По данным Dagbladet, одной из целей задержания мог быть последующий обмен россиянина на Берга. Эту же версию озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала случившееся шантажом со стороны норвежских властей.