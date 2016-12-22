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В Норвегии ИТ-советника Совфеда выпустят на свободу
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В Норвегии ИТ-советника Совфеда выпустят на свободу
Политика, 14:03
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В Норвегии ИТ-советника Совфеда выпустят на свободу

Задержанный в Норвегии по подозрению в шпионаже ИТ-советник Совета Федерации России Михаил Бочкарев выйдет из-под стражи. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Хеге Аакре.

Данное решение было принято, после того как Полицейская служба безопасности (PST) отозвала свою апелляцию на его освобождение из-под ареста. Об этом сообщается в Twitter PST. Бочкарева выпустят 19 октября.

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Решение освободить россиянина было принято Окружным судом Осло 18 октября, однако из-за поданной PST апелляции Бочкарев должен был остаться под стражей до ее рассмотрения 22 октября. Российский МИД потребовал немедленно отпустить Бочкарева.

Российского ИТ-специалиста задержали в аэропорту Осло 21 сентября. При обыске у него изъяли электронное оборудование и позже обвинили в незаконной разведдеятельности в отношении информации, представляющей государственную тайну. ​После его ареста МИД России вызвал посла Норвегии, выразил ему протест и потребовал выпустить Бочкарева.

Теги: Совет Федерации , Норвегия , арест
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