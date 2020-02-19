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Политика ,  
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Осужденный в России Берг заявил о «подставивших» его спецслужбах Норвегии

Фото: Сергей Ильнитский / ТАСС

Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг заявил, что его подставили спецслужбы Норвегии.

«Меня попросил об услуге друг, который работает в разведке, чтобы я, будучи в поездке в России, отправил по почте письмо с деньгами, я не думал, что это нелегально», — рассказал он в интервью агентству «РИА Новости».

По его словам, ему сказали, что «это конфиденциально», но не предупредили, что он имеет дело со сверхсекретными сведениями.

Берг добавил, что доверял человеку, который попросил его о помощи, как другу, и не представлял, что тот втянет его во что-то опасное.

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Фруде Берга задержали в России в 2017 году при получении документов с секретными сведениями о российском ВМФ. Сам Берг не признавал себя виновным, утверждая, что оказывал курьерские услуги.

В апреле 2019 года Московский городской суд приговорил Берга к 14 годам лишения свободы за шпионаж, однако уже осенью его передали представителям Норвегии в ходе обмена осужденными между Россией и Литвой.

Теги: Норвегия, спецслужбы, шпионаж, обвинение, Россия
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