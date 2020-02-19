Осужденный в России Берг заявил о «подставивших» его спецслужбах Норвегии

Фото: Сергей Ильнитский / ТАСС

Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг заявил, что его подставили спецслужбы Норвегии.

«Меня попросил об услуге друг, который работает в разведке, чтобы я, будучи в поездке в России, отправил по почте письмо с деньгами, я не думал, что это нелегально», — рассказал он в интервью агентству «РИА Новости».

По его словам, ему сказали, что «это конфиденциально», но не предупредили, что он имеет дело со сверхсекретными сведениями.

Берг добавил, что доверял человеку, который попросил его о помощи, как другу, и не представлял, что тот втянет его во что-то опасное.