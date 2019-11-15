Россия передала норвежским властям осужденного за шпионаж Берга

В Вильнюсе заявляют, что обмен произошел на российско-литовской границе

Российские власти на территории Литвы передали представителям Норвегии осужденного за шпионаж Фруде Берга, сообщает Reuters со ссылкой на офис главы норвежского правительства.

Глава литовских спецслужб сообщил агентству, что в ходе обмена на границе с Россией в республику помимо Берга вернулись двое граждан Литвы. В Россию в результате вернулись Николай Филипченко и Сергей Моисеенко, ранее помилованные президентом республики.

Указывается, что Берг был сразу отправлен в посольство Норвегии в Вильнюсе.

РБК направил запрос адвокату Берга Илье Новикову.

Позже пресс-служба президента Литвы сообщила, что на встрече с главой государства Гитанасом Науседой руководитель Министерства государственной безопасности Дариус Яунишкис рассказал о возвращении в страну Берга, а также Евгения Матайтиса и Арстидаса Тамошайтиса, которые ранее отбывали срок в России.