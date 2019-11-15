Россия передала норвежским властям осужденного за шпионаж Берга

Российские власти на территории Литвы передали представителям Норвегии осужденного за шпионаж Фруде Берга, сообщает Reuters со ссылкой на офис главы норвежского правительства.
Глава литовских спецслужб сообщил агентству, что в ходе обмена на границе с Россией в республику помимо Берга вернулись двое граждан Литвы. В Россию в результате вернулись Николай Филипченко и Сергей Моисеенко, ранее помилованные президентом республики.
Указывается, что Берг был сразу отправлен в посольство Норвегии в Вильнюсе.
РБК направил запрос адвокату Берга Илье Новикову.
Позже пресс-служба президента Литвы сообщила, что на встрече с главой государства Гитанасом Науседой руководитель Министерства государственной безопасности Дариус Яунишкис рассказал о возвращении в страну Берга, а также Евгения Матайтиса и Арстидаса Тамошайтиса, которые ранее отбывали срок в России.