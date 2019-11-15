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Россия передала норвежским властям осужденного за шпионаж Берга
В Вильнюсе заявляют, что обмен произошел на российско-литовской границе

Российские власти на территории Литвы передали представителям Норвегии осужденного за шпионаж Фруде Берга, сообщает Reuters со ссылкой на офис главы норвежского правительства.

Глава литовских спецслужб сообщил агентству, что в ходе обмена на границе с Россией в республику помимо Берга вернулись двое граждан Литвы. В Россию в результате вернулись Николай Филипченко и Сергей Моисеенко, ранее помилованные президентом республики.

Указывается, что Берг был сразу отправлен в посольство Норвегии в Вильнюсе.

РБК направил запрос адвокату Берга Илье Новикову.

Позже пресс-служба президента Литвы сообщила, что на встрече с главой государства Гитанасом Науседой руководитель Министерства государственной безопасности Дариус Яунишкис рассказал о возвращении в страну Берга, а также Евгения Матайтиса и Арстидаса Тамошайтиса, которые ранее отбывали срок в России.

Фруде Берг был задержан сотрудниками ФСБ. Норвежца заподозрили в том, что он собирал секретные сведения о российском военно-морском флоте через бывшего московского участкового. В апреле Московский городской суд приговорил Берга к 14 годам лишения свободы.

Вернувшийся в Россию Филипченко был осужден в Литве на десять лет: его сочли агентом ФСБ, который в составе организованной группы пытался завербовать работников департамента охраны руководства страны и установить оборудование для прослушки в кабинете президента Дали Грибаускайте. Моисеенко получил 10,5 лет за вербовку литовского офицера и незаконное хранение оружия.

О возможности обмена после решения литовского президента о помиловании россиян говорил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По его словам, речь идет о принятии зеркальных мер.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Маргарита Алехина
Теги: Норвегия, шпионаж
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