Лавров связал арест «российского шпиона» в Норвегии с пропагандой

Министр иностранных дел Сергей Лавров на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН прокомментировал заявление норвежских властей о том, что задержанный в Осло россиянин является шпионом, передает «Интерфакс».

«Ваш мозг был промыт пропагандой?» — сказал Лавров, отвечая на вопрос журналиста о том, зачем Россия направляет в Норвегию сотрудников своей разведки.

Кроме того, министр добавил, что российские власти не понимают, что происходит с их гражданами за границей. Также глава МИД отметил, что «норвежское гостеприимство бьет все рекорды».

Информация о задержании в аэропорту Осло россиянина появилась днем 23 сентября. Норвежское издание Aftenposten сообщило, что его задержали по подозрению в незаконной разведывательной деятельности. Российское посольство в Норвегии незамедлительно отреагировало на задержание, назвав его необоснованным.

Позднее источники РБК, близкие к Совету Федерации, сообщили, что задержанным оказался ИТ-советник Совфеда Михаил Бочкарев, который отвечал за работу веб-сайта верхней палаты. По их словам, он находился в Норвегии с официальным визитом и участвовал в международном семинаре, который проходил 20 и 21 сентября в стортинге.