Рада одобрила кандидатуру Сибиги на пост министра иностранных дел Украины

271 депутат Верховной рады поддержал кандидатуру Андрея Сибиги на должность главы МИД Украины. Он занимает этот пост с сентября 2024-го. Накануне украинское правительство во главе с Денисом Шмыгалем ушло в отставку

Андрей Сибига (Фото: Omar Havana / Getty Images )

Верховная рада одобрила кандидатуру Андрея Сибиги на пост министра иностранных дел Украины, сообщил в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк.

По его словам, «за» проголосовал 271 депутат. Далее им предстоит рассмотреть кандидатуру экс-премьера Дениса Шмыгаля на пост министра обороны Украины.

Накануне правительство Украины во главе со Шмыгалем ушло в отставку. Новым премьером была утверждена его первый заместитель и министр экономики Юлия Свириденко. Она предложила сохранить в новом составе кабмина большую часть министров, это ранее поддержала Рада. Голосование по кандидатурам глав МИДа и Минобороны проходит отдельно.

Сибига стал министром иностранных дел Украины в предыдущем правительстве 5 сентября 2024 года. Он сменил на этом посту Дмитрия Кулебу, который возглавлял ведомство с марта 2020-го. Издание «Страна» со ссылкой на источники связывала эти кадровые перестановки с недовольством дипломатической службой последнего, в том числе назначениями послов в других странах. Сейчас Кулеба — старший научный сотрудник Центра по науке и международным отношениям имени Белфера (Белферовский центр) при Школе управления им. Джона Кеннеди Гарвардского университета.

Нынешний глава украинского МИДа родился 1 января 1975 года в городе Зборов Тернопольской области, окончил Львовский государственный университет им. Ивана Франко и получил специальности в сфере международных отношений, юриста и переводчика с английского языка. До последнего назначения Сибига был первым замминистра иностранных дел, замглавы офиса президента Украины, послом в Турции, советником-посланником посольства в Польше, а также работал в отделе государственно-правовых вопросов договорно-правового управления украинского МИДа.