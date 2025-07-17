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Политика ,  
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Рада одобрила кандидатуру Сибиги на пост министра иностранных дел Украины

Рада одобрила кандидатуру Андрея Сибиги на пост министра иностранных дел Украины
271 депутат Верховной рады поддержал кандидатуру Андрея Сибиги на должность главы МИД Украины. Он занимает этот пост с сентября 2024-го. Накануне украинское правительство во главе с Денисом Шмыгалем ушло в отставку
Андрей Сибига
Андрей Сибига (Фото: Omar Havana / Getty Images )

Верховная рада одобрила кандидатуру Андрея Сибиги на пост министра иностранных дел Украины, сообщил в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк.

По его словам, «за» проголосовал 271 депутат. Далее им предстоит рассмотреть кандидатуру экс-премьера Дениса Шмыгаля на пост министра обороны Украины.

Накануне правительство Украины во главе со Шмыгалем ушло в отставку. Новым премьером была утверждена его первый заместитель и министр экономики Юлия Свириденко. Она предложила сохранить в новом составе кабмина большую часть министров, это ранее поддержала Рада. Голосование по кандидатурам глав МИДа и Минобороны проходит отдельно.

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Сибига стал министром иностранных дел Украины в предыдущем правительстве 5 сентября 2024 года. Он сменил на этом посту Дмитрия Кулебу, который возглавлял ведомство с марта 2020-го. Издание «Страна» со ссылкой на источники связывала эти кадровые перестановки с недовольством дипломатической службой последнего, в том числе назначениями послов в других странах. Сейчас Кулеба — старший научный сотрудник Центра по науке и международным отношениям имени Белфера (Белферовский центр) при Школе управления им. Джона Кеннеди Гарвардского университета.

Нынешний глава украинского МИДа родился 1 января 1975 года в городе Зборов Тернопольской области, окончил Львовский государственный университет им. Ивана Франко и получил специальности в сфере международных отношений, юриста и переводчика с английского языка. До последнего назначения Сибига был первым замминистра иностранных дел, замглавы офиса президента Украины, послом в Турции, советником-посланником посольства в Польше, а также работал в отделе государственно-правовых вопросов договорно-правового управления украинского МИДа.

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