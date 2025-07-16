 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Рада отправила правительство Украины в отставку

Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль (Фото: Александр Клименко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Верховная Рада отправила Шмыгаля в отставку с поста премьера Украины. Вместе с ним в отставку ушло правительство страны.

«За» проголосовал 261 нардеп.

Заявление об отставке Шмыгаль написал накануне. Он уйдет на пост министра обороны, заявлял ранее президент Украины Владимир Зеленский. Новым премьером он предложил назначить Юлию Свиридено, которая занимает пост вице-премьера по экономике.

Зачем Зеленский меняет правительство Украины и послов в ключевых странах
Политика
Владимир Зеленский

Материал дополняется

Патриарх Кирилл оценил законопроект о женах участников военной операции

В Магаданской области два автомобильных моста смыло паводками. Видео

Защита писателя Бориса Акунина обжаловала заочный приговор

Глава СПЧ выступили против поправок к закону о рубках на Байкале

Как выглядит район, где нашли обломки разбившегося вертолёта Ми-8. Видео

Рютте предупредил Индию, Китай и Бразилию об ударе из-за вторичных санкций США

Трамп сообщил, что ракеты для Patriot уже отправлены на Украину

Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета

Трамп рассказал о позиции Мелании по российско-украинскому конфликту

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Персоны
Денис Шмыгаль фото
Денис Шмыгаль
политик, премьер-министр Украины
15 октября 1975 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 91,15 (-0,62) Инвестиции, 15 июл, 19:47 Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 77,96 (-0,41) Инвестиции, 15 июл, 19:47
Российская теннисистка проиграла матч на турнире в Риме, ведя 7:6, 5:0 Спорт, 15:18
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсы РБК и GigaChat, 15:15
Рада отправила правительство Украины в отставку⁠ Политика, 15:13
Суд отклонил апелляцию преемника Старовойта в губернаторах Политика, 15:08
Мурашко сообщил о повышении среднего возраста материнства в России Общество, 15:05
Пашинян заявил о нежелании конфликта с Россией из-за телеканалов Политика, 14:57
«Барселона» получит €44 млн от одной из беднейших стран мира Спорт, 14:54
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Главного соперника Эрдогана отправили в тюрьму Политика, 14:50
Российскую фигуристку дисквалифицировали на 4 года за мельдоний Спорт, 14:46
Какой получилась выставка «Красная Москва» в Центре «Зотов» Стиль, 14:38
Как инфляция «съедает» сбережения и как их спасти РБК и ПСБ, 14:30
В России создали айтрекинг-систему анализа внимания к рекламному контенту Отрасли, 14:24
Чемпион РПЛ «Краснодар» продал сербского легионера в «Крылья Советов» Спорт, 14:24
Сыгравший Стрельцова актер представил новую игровую форму «Спартака» Спорт, 14:22