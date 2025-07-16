Рада отправила правительство Украины в отставку

Денис Шмыгаль (Фото: Александр Клименко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Верховная Рада отправила Шмыгаля в отставку с поста премьера Украины. Вместе с ним в отставку ушло правительство страны.

«За» проголосовал 261 нардеп.

Заявление об отставке Шмыгаль написал накануне. Он уйдет на пост министра обороны, заявлял ранее президент Украины Владимир Зеленский. Новым премьером он предложил назначить Юлию Свиридено, которая занимает пост вице-премьера по экономике.

Материал дополняется