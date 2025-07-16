Рада отправила правительство Украины в отставку
Верховная Рада отправила Шмыгаля в отставку с поста премьера Украины. Вместе с ним в отставку ушло правительство страны.
«За» проголосовал 261 нардеп.
Заявление об отставке Шмыгаль написал накануне. Он уйдет на пост министра обороны, заявлял ранее президент Украины Владимир Зеленский. Новым премьером он предложил назначить Юлию Свиридено, которая занимает пост вице-премьера по экономике.
Материал дополняется
Патриарх Кирилл оценил законопроект о женах участников военной операции
В Магаданской области два автомобильных моста смыло паводками. Видео
Защита писателя Бориса Акунина обжаловала заочный приговор
Глава СПЧ выступили против поправок к закону о рубках на Байкале
Как выглядит район, где нашли обломки разбившегося вертолёта Ми-8. Видео
Рютте предупредил Индию, Китай и Бразилию об ударе из-за вторичных санкций США
Трамп сообщил, что ракеты для Patriot уже отправлены на Украину
Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета
Трамп рассказал о позиции Мелании по российско-украинскому конфликту
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов