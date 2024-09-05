Новым министром иностранных дел Украины стал Андрей Сибига
Депутаты Верховной рады утвердили кандидатуру Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины, сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.
Решение о назначении Сибиги поддержали 258 депутатов при необходимых 226 голосах.
Сибига сменит на этом посту Дмитрия Кулебу, который возглавлял МИД Украины с марта 2020 года. Накануне тот подал заявление об отставке. Инициативу Кулебы одобрили на том же заседании Верховной рады — за нее проголосовали 240 парламентариев, против был один, еще 45 воздержались.
Новый глава украинского МИДа родился 1 января 1975 года в городе Зборов Тернопольской области. Окончил Львовский государственный университет им. Ивана Франко, получил специальности в сфере международных отношений, юриста и переводчика английского языка.
С 1997 года работал в отделе государственно-правовых вопросов договорно-правового управления украинского МИДа, в 2008–2012-м — советником-посланником посольства Украины в Польше, в 2016–2021 годах — послом в Турции. Позднее стал заместителем руководителя офиса президента Украины, а в этом году — первым заместителем министра иностранных дел.
стало известно в марте. Издание «Страна» со ссылкой на источники писало о его недовольстве дипломатической службой, в том числе кандидатурами назначенных в других странах послов. 3 сентября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Кулебе «уже дали ручку и бумагу». Теперь тот планирует заняться укреплением отношений Украины с НАТО, рассказал источник Bloomberg.
Абоненты МТС смогут звонить через «умную» колонку «Яндекса»
Греф заявил о прохождении пика перегрева экономики
Путин заявил о реализации проекта, большего, чем в СССР
Путин предложил построить новые учебные кампусы на Дальнем Востоке
Греф спрогнозировал падение цен на новостройки
Путина прокомментировал задержание Дурова
Верховная рада приняла отставку Дмитрия Кулебы с поста главы МИД Украины
Новая книга Виктора Пелевина выйдет до конца 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов