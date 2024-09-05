Новым министром иностранных дел Украины стал Андрей Сибига

МИД Украины возглавил Андрей Сибига. Ранее он был первым замминистра иностранных дел и заместителем главы офиса президента, а теперь сменил на посту Дмитрия Кулебу, которым, по данным «Страны», Зеленский был недоволен

Андрей Сибига (Фото: Vesa Moilanen / IMAGO / Global Look Press)

Депутаты Верховной рады утвердили кандидатуру Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины, сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Решение о назначении Сибиги поддержали 258 депутатов при необходимых 226 голосах.

Сибига сменит на этом посту Дмитрия Кулебу, который возглавлял МИД Украины с марта 2020 года. Накануне тот подал заявление об отставке. Инициативу Кулебы одобрили на том же заседании Верховной рады — за нее проголосовали 240 парламентариев, против был один, еще 45 воздержались.

Новый глава украинского МИДа родился 1 января 1975 года в городе Зборов Тернопольской области. Окончил Львовский государственный университет им. Ивана Франко, получил специальности в сфере международных отношений, юриста и переводчика английского языка.

С 1997 года работал в отделе государственно-правовых вопросов договорно-правового управления украинского МИДа, в 2008–2012-м — советником-посланником посольства Украины в Польше, в 2016–2021 годах — послом в Турции. Позднее стал заместителем руководителя офиса президента Украины, а в этом году — первым заместителем министра иностранных дел.