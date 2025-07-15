Зачем Зеленский меняет правительство Украины и послов в ключевых странах

Украинский премьер Денис Шмыгаль официально подал в отставку. Новой главой правительства должна стать Юлия Свириденко. Зачем Владимиру Зеленскому понадобилось сейчас менять кабинет и переназначать послов — в материале РБК

Владимир Зеленский (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Как может измениться украинское правительство

Вечером 14 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил: он предложил возглавить правительство первому вице-премьеру, министру экономики Юлии Свириденко (она возглавляла украинскую делегацию на переговорах с США о редкоземельных металлах). На этом посту она заменит Дениса Шмыгаля, который был премьером с 2020 года, а теперь возглавит военное ведомство, — его колоссальный опыт, по словам Зеленского, «точно будет полезен позициям министра обороны», где «сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности».

15 июля Шмыгаль официально направил в Верховную раду заявление об отставке.

«Рассчитываю на достаточную поддержку народными депутатами новой конфигурации правительства Украины. И важно, чтобы правительство быстро провело аудит всех договоренностей с нашими партнерами, что работает и требует пересмотра или активизации», — написал Зеленский в Telegram. Одновременно он обозначил главный приоритет нового кабинета — производство оружия и развитие оборонных проектов, национальных и совместных с партнерами. Для этого надо «направить больше собственной, украинской, экономической силы» на Вооруженные силы Украины (ВСУ), сократить расходы, убрав «всю лишнюю бюрократию и дублирование функций» в госинститутах, и дать гражданам «больше социальной уверенности».

Свириденко, также в соцсетях, поблагодарила Зеленского за доверие и сообщила, что в ближайшее время представит кандидатуры новых министров и готовится к тому, чтобы представить Верховной раде меры по обозначенным президентом направлениям. По информации «Украинской правды», Рада намерена принять отставку кабинета Шмыгаля 16 июля и утвердить новый 17 июля.

Замена премьер-министра и министра обороны запускает каскад перемен в украинском правительстве. Власти также планируют провести ротацию послов в 20 странах — во всех государствах G7 и G20. Как пояснил глава МИД Украины Андрей Сибига, так Зеленский хочет «укрепить там положение, включая американское направление». Это значит, что заменят в том числе и посла в Великобритании — бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, который ушел из армии на фоне конфликта с Офисом президента и работает в Лондоне чуть больше года, с мая 2024-го. Кто его заменит, пока неизвестно.

Однако назван наиболее вероятный кандидат на место посла в США. Оксану Маркарову, которая возглавляет дипмиссию с 2021 года, может заменить нынешний министр обороны Рустем Умеров, который возглавляет оборонное ведомство с сентября 2023 года. Назначение Умерова в США Зеленский упомянул на Конференции по восстановлению Украины в Риме 10 июля. «Для нас очень важно сегодня усиливать отношения с США, не упускать этот момент. И поэтому нужно, чтобы человек был сильным и был в контексте самого главного. А это в контексте усиления Украины. Оружия прежде всего. И поэтому одна из моих идеи в том, что это может быть министр обороны Украины. И в этой связи это имеет большое влияние на правительство», — сказал он тогда (цитата по «Суспільне Новини»).

Рустем Умеров был членом украинской делегации на переговорах с Россией в 2022 году и возглавлял ее в этом году на двух раундах переговоров в Стамбуле (16 мая и 2 июня). Назначение послом в США означает, что скорее всего в переговорах он участвовать не будет и его место в делегации займет другой человек. Впрочем, по словам Зеленского, третий раунд Киев проводить не намерен до тех пор, пока не завершится обмен телами военных «6 тыс. на 6 тыс.», который Россия и Украина согласовали 2 июня.

Свою версию обновленного кабинета опубликовал депутат Рады от партии «Голос» Ярослав Железняк, который загодя и часто верно сообщает о переменах в украинской политике. Он обращает внимание, что в новом правительстве совершенно не будет новых людей. По его прогнозу, должности сохранят глава МИД Андрей Сибига, министр финансов Сергей Марченко и министр здравоохранения Виктор Ляшко; свой пост, вероятно, утратит вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина — ее отправят послом в Евросоюз.

Почему Зеленский меняет премьера

Сообщения о возможной отставке Шмыгаля появлялись ежегодно в июне, начиная с 2021 года. Как пошутил в июне 2025-го Железняк, «у власти есть традиция увольнять Шмыгаля каждое лето» — «тогда, правда, министры менялись, а Шмыгаль нет». Но сейчас, считает Железняк, есть три причины для замены кабинета. Во-первых, нынешнее правительство пользуется все меньшей поддержкой в Раде, даже у правительственной фракции «Слуги народа», и в Офисе президента решили не доводить ситуацию до отставки с подачи оппозиции. Во-вторых, «провалов действительно много, особенно в экономической и бюджетной сфере». В-третьих, президентских или парламентских выборов в ближайшее время не будет, а какое-то обновление необходимо, и смена правительства — самый доступный вариант, аргументирует Железняк.

Вопрос о парламентских и президентских выборах на Украине периодически обсуждается с 2023 года. Очередные выборы в стране должны были пройти в октябре 2023-го и 31 марта 2024-го соответственно. Официально срок полномочий президента Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Однако выборы не могут проводиться в период военного положения, введенного в стране в феврале 2022 года и регулярно продлеваемого, — Закон о правовом режиме военного положения (ст. 10) запрещает в период его действия прекращать полномочия президента, Верховной рады, кабинета министров, Национального банка, Уполномоченного рады по правам человека, Счетной палаты, судов, прокуратуры и следственных органов. Очередной законопроект о продлении военного положения еще на 90 дней Зеленский внес в Раду 14 июля. 15 июля депутаты его одобрили.

При этом смена правительства противоречит закону о военном положении. Об этом 15 июля в своем Telegram-канале, в частности, напомнил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. «Кроме того, по Конституции кандидатуру нового премьера должно вносить парламентское большинство, а никак не главарь киевского режима. Но Зеленскому и его клике законы Украины — не помеха», — также написал он. Спикер Рады Руслан Стефанчук в прошлом году, когда также обсуждалась возможная отставка правительства, говорил в интервью агентству «Украинские новости»: «Что касается юридической составляющей, то в Раде может произойти все, что угодно. Но <...> я как юрист глубоко убежден, что смена правительства с полным соблюдением требований закона о военном положении сегодня маловероятна».

Украинское издание «Страна» объясняет смену правительства внутриполитическими факторами и межклановой борьбой. По информации издания, кандидатуру Свириденко продвигает глава Офиса президента Андрей Ермак, Шмыгаля же долгое время отстаивал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который «занимает высокое место в иерархии «слуг народа», являясь главным внутриаппаратным конкурентом Ермака».

Ссылаясь на депутатов и источники, близкие к президентской администрации, «Страна» предположила, что Ермак сейчас стремится усилить свои позиции, перекрывая «боковые течения»: Шмыгаль «был более многовекторным», и, устраняя его, Ермак наносит сильный удар по позициям Арахамии. Во-вторых, власти хотят спустить пар в уставшем от войны обществе. «Хотя понятно, что ничем принципиально кабмин Свириденко от кабмина Шмыгаля отличаться не будет. Хотя и многих министров, конечно, поменяют, но кардинально это никак ситуацию не поменяет. Как управлялось все из Банковой, так и будет управляться. Разве что еще сильнее», — приводит издание слова одного из источников.