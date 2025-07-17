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Политика ,  
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Свириденко предложила кандидатов в новый кабмин Украины

Юлия Свириденко
Юлия Свириденко (Фото: Андрей Нестеренко / Reuters)

Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко внесла на утверждение Верховной рады состав правительства, документ опубликовал в своем телеграм-канаде депутат Ярослав Железняк.

Согласно документу, Свириденко предложила назначить:

  • министра цифровой трансформации Михаила Федорова — первым вице-премьером;
  • Алексея Кулебу — вице-премьером по восстановление Украины — министром развития общин и территорий (занимает эту же должность с 5 сентября 2024 года);
  • заместителя министра экономики и торгового представителя Украины Тараса Качку — вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
  • Матвея Бедного — министром молодежи и спорта (занимает эту же должность с 5 сентября 2024 года, а с 9 ноября 2023 года был временно исполняющим обязанности министра молодежи и спорта);
  • министра энергетики Германа Галущенко — министром юстиции;
  • министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлану Гринчук — министром энергетики;
  • Наталью Калмыкову — министром по делам ветеранов (занимает эту же должность с 5 сентября 2024 года);
  • Игоря Клименко — министром внутренних дел (находится на этом посту с 7 февраля 2023 года);
  • Оксена Лисового — министром образования и науки (находится на этом посту с 21 марта 2023 года);
  • Виктора Ляшко — министром здравоохранения (занимает эту должность с 20 мая 2021 года);
  • Сергея Марченко — министром финансов (занимает эту должность с с 30 марта 2020 года);
  • первого заместителя министра экономики Алексея Соболева — министром экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
  • первого заместителя министра финансов Дениса Улютина — министром соцполитики, семьи и единства.

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Юлия Свириденко
политик, премьер-министр Украины, экономист
25 декабря 1985 года
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