Свириденко предложила кандидатов в новый кабмин Украины
Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко внесла на утверждение Верховной рады состав правительства, документ опубликовал в своем телеграм-канаде депутат Ярослав Железняк.
Согласно документу, Свириденко предложила назначить:
- министра цифровой трансформации Михаила Федорова — первым вице-премьером;
- Алексея Кулебу — вице-премьером по восстановление Украины — министром развития общин и территорий (занимает эту же должность с 5 сентября 2024 года);
- заместителя министра экономики и торгового представителя Украины Тараса Качку — вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- Матвея Бедного — министром молодежи и спорта (занимает эту же должность с 5 сентября 2024 года, а с 9 ноября 2023 года был временно исполняющим обязанности министра молодежи и спорта);
- министра энергетики Германа Галущенко — министром юстиции;
- министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлану Гринчук — министром энергетики;
- Наталью Калмыкову — министром по делам ветеранов (занимает эту же должность с 5 сентября 2024 года);
- Игоря Клименко — министром внутренних дел (находится на этом посту с 7 февраля 2023 года);
- Оксена Лисового — министром образования и науки (находится на этом посту с 21 марта 2023 года);
- Виктора Ляшко — министром здравоохранения (занимает эту должность с 20 мая 2021 года);
- Сергея Марченко — министром финансов (занимает эту должность с с 30 марта 2020 года);
- первого заместителя министра экономики Алексея Соболева — министром экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
- первого заместителя министра финансов Дениса Улютина — министром соцполитики, семьи и единства.
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