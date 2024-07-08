Reuters узнал о планах НАТО создать до 50 спецбригад для защиты от России
На саммите стран НАТО в Вашингтоне 9–11 июля лидеры стран альянса обсудят формирование от 35 до 50 дополнительных бригад в рамках планов по защите от вероятного нападения со стороны России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Бригада включает от 3 тыс. до 7 тыс. военнослужащих, поэтому создание еще 35–50 подразделений сопряжено с «серьезными трудностями», пишет агентство. Откуда возьмут необходимые кадры, пока неизвестно: можно перевести в Европу войска из других регионов, набрать новых военнослужащих либо сочетать оба подхода.
Новые оборонные планы альянса члены НАТО согласовали на прошлогоднем саммите в Вильнюсе на фоне продолжающегося военного конфликта России и Украины, и с тех пор работают над их воплощением. Источник агентства не привел подробности, но отметил, что главными приоритетами блока сейчас являются воздушная и противоракетная оборона, дальнобойное оружие, логистика и крупные сухопутные формирования.
В частности, Германии придется в четыре раза увеличить возможности своей ПВО, сказал собеседник Reuters. Во времена холодной войны у Берлина было 36 единиц систем ПВО Patriot, но и тогда страна полагалась на поддержку союзников. Сейчас у Германии осталось девять комплексов, после того как Берлин передал три Украине. В бундестаге недавно одобрили заказ четырех ЗРК.
В немецком Минобороны не стали комментировать планы НАТО, поскольку они засекречены.
Reuters отмечает, что число подразделений ПВО после холодной войны сократили и другие члены альянса, так как считали, что в будущем им придется иметь дело лишь с «ограниченной угрозой» со стороны таки стран, как Иран. Но их мнение изменилось с февраля 2022 года.
Президент России Владимир Путин заявлял, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами блока. В начале июня он назвал «сбрендившими» тех, кто твердит об угрозе нападения России на НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг отмечал, что блок «не ищет войны с Россией», но должен быть готов к конфронтации на десятилетия.