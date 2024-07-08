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Военная операция на Украине ,  
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Reuters узнал о планах НАТО создать до 50 спецбригад для защиты от России

Сюжет
Военная операция на Украине
Для реализации планов НАТО по защите от России понадобится до 50 дополнительных бригад, альянс считает приоритетом усиление противовоздушной обороны. Российские власти заявляли об отсутствии причин воевать с блоком
Фото: Omer Messinger / Getty Images
Фото: Omer Messinger / Getty Images

На саммите стран НАТО в Вашингтоне 9–11 июля лидеры стран альянса обсудят формирование от 35 до 50 дополнительных бригад в рамках планов по защите от вероятного нападения со стороны России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Бригада включает от 3 тыс. до 7 тыс. военнослужащих, поэтому создание еще 35–50 подразделений сопряжено с «серьезными трудностями», пишет агентство. Откуда возьмут необходимые кадры, пока неизвестно: можно перевести в Европу войска из других регионов, набрать новых военнослужащих либо сочетать оба подхода.

Новые оборонные планы альянса члены НАТО согласовали на прошлогоднем саммите в Вильнюсе на фоне продолжающегося военного конфликта России и Украины, и с тех пор работают над их воплощением. Источник агентства не привел подробности, но отметил, что главными приоритетами блока сейчас являются воздушная и противоракетная оборона, дальнобойное оружие, логистика и крупные сухопутные формирования.

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Йенс Столтенберг

В частности, Германии придется в четыре раза увеличить возможности своей ПВО, сказал собеседник Reuters. Во времена холодной войны у Берлина было 36 единиц систем ПВО Patriot, но и тогда страна полагалась на поддержку союзников. Сейчас у Германии осталось девять комплексов, после того как Берлин передал три Украине. В бундестаге недавно одобрили заказ четырех ЗРК.

В немецком Минобороны не стали комментировать планы НАТО, поскольку они засекречены.

Reuters отмечает, что число подразделений ПВО после холодной войны сократили и другие члены альянса, так как считали, что в будущем им придется иметь дело лишь с «ограниченной угрозой» со стороны таки стран, как Иран. Но их мнение изменилось с февраля 2022 года.

Президент России Владимир Путин заявлял, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами блока. В начале июня он назвал «сбрендившими» тех, кто твердит об угрозе нападения России на НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг отмечал, что блок «не ищет войны с Россией», но должен быть готов к конфронтации на десятилетия.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ПВО бригада НАТО Германия
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