Байден анонсировал новые дебаты и рассказал о сердечной беседе с Трампом

Следующие дебаты Байдена и Трампа пройдут через два месяца. Президент США отказался провести их раньше. Он также уточнил, что рассказал Трампу во время разговора вскоре после покушения

Джо Байден (Фото: Rebecca cook / Reuters)

Следующие дебаты американского президента Джо Байдена и кандидата от республиканцев Дональда Трампа пройдут в сентябре, а не раньше, заявил глава государства в интервью NBC.

Журналист дважды спросил, есть ли возможность провести встречу в ближайшие несколько недель, а не через два месяца, если «представится возможность провести их в ближайшее время», чтобы «вернуться в строй».

«Я в строю. Где вы были? Я провел 22 крупных мероприятия, встретился с тысячами людей, собрал огромные толпы. Много чего происходит. Я в строю. Что я делаю, так это выхожу на улицу и показываю американцам, что я все могу, что мне не нужны конспекты. Мне не нужна телепередача — я могу выйти и ответить на любые вопросы. И я стоял там [на пресс-конференции], когда... когда НАТО было в городе. Я простоял там целый час и отвечал на вопросы», — ответил Байден.

Беседа с Трампом после попытки покушения на него была «очень сердечной», оценил Байден.

«Я сказал ему, как я обеспокоен и хочу убедиться, что знаю, как у него дела на самом деле. Он звучал хорошо. Он сказал, что с ним все в порядке, и поблагодарил меня за звонок. Я сказал ему, что мы с Джилл буквально молимся за него, и я надеюсь, что вся его семья справилась с этим», — рассказал президент. Трамп оценил разговор с Байденом как прекрасный, а самого президента назвал весьма любезным.

Менее месяца назад прошли дебаты, где Байден и Трамп неоднократно ругались друг на друга: Байден назвал оппонента «сосунком» и «неудачником», Трамп его охарактеризовал как преступника и «манчжурского кандидата». По результатам дебатов большинство зрителей присудили победу республиканцу, а выступление демократа было до того неубедительным, что в партии начали обсуждать возможность заменить Байдена в роли кандидата на ноябрьских выборах.