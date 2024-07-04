Байден признал, что «облажался» на дебатах с Трампом

Президент отметил, что у него «была плохая ночь» и что он допустил ошибку. До этого Байден объяснил провал на дебатах усталостью из-за перелетов

Джо Байден (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент США Джо Байден признал, что «облажался» и допустил ошибку на дебатах с Дональдом Трампом. Об этом он заявил в интервью журналисту Эрлу Ингрэму с радиостанции WAUK, его слова приводит Politico.

«У меня была плохая ночь», — рассказал Байден. «У меня не было хороших дебатов. Это 90 минут на сцене. Посмотрите, что я сделал за три с половиной года», — заметил он.

Накануне американский лидер объяснил провал на дебатах усталостью из-за перелетов. По его словам, он «пару раз облетел вокруг Земли, а потом чуть не уснул на сцене». «Я не послушал своих сотрудников», — добавил он, отметив, что «это не оправдание, а объяснение». В июне Байден, в частности, принимал участие в праздновании 80-летия высадки союзных войск в Нормандии. За две недели до дебатов президент посетил саммит G7 в Италии.

Газета The New York Times со ссылкой на источник писала, что за 23 дня, предшествовавших дебатам, Байден дважды пересек Атлантический океан для встреч с иностранными коллегами, а затем прилетел из Италии в Калифорнию на мероприятие по сбору средств. Американский лидер был настолько утомлен из-за поездок в Европу, что подготовка к дебатам была сокращена на два дня, чтобы он мог отдохнуть в своем доме в Рехобот-Бич в штате Делавэр, рассказал собеседник издания. По его словам, подготовка к дебатам, которая длилась шесть дней, не начиналась раньше 11:00, каждый день Байдену отводилось время на дневной сон.

Президент заявил, что будет баллотироваться от демократов на пост президента, несмотря на провал на дебатах с Трампом. В то же время The Washington Post, в частности, писала, что все больше демократов готовы заменить Байдена на вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата на выборах.