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Политика ,  
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Трамп впервые в истории отменил введенные его же правительством санкции
Президент США отменил санкции против Северной Кореи, введенные его администрацией сутки назад. «Президенту Трампу нравится председатель Ким», — объяснили в Белом доме
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп отменил санкции против КНДР, объявленные Минфином США 21 марта. «Сегодня Минфином США было объявлено, что дополнительные крупномасштабные санкции будут добавлены к существующим санкциям по Северной Корее. Сегодня я распорядился отозвать эти дополнительные санкции!» — написал американский лидер в Twitter.

21 марта Минфин США наложил санкции на две китайские судоходные компании за то, что они помогали Северной Корее обходить санкции. В дополнение казначейство вместе с Госдепом и Береговой службой США обновило морской бюллетень по Северной Корее (.pdf), добавив в него информацию об обманных практиках северокорейских морских перевозчиков и список из нескольких десятков судов, которые могли вывозить уголь из КНДР.

Объясняя неожиданный ход президента, его пресс-секретарь Сара Сандерс заявила, что «президенту Трампу нравится председатель Ким и он не считает, что эти санкции необходимы».

«Это, определенно точно, первый раз в истории, ​когда президент США в одностороннем порядке отменил санкции, наложенные его же администрацией», — написал в Twitter партнер специализирующейся на санкциях вашингтонской юрфирмы Jacobson Burton Kelly Дуг Джейкобсон.

Автор: Иван Ткачёв
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