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Подрыв «Северных потоков» ,  
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SZ узнала, что строительство Nord Stream 2 удалось благодаря Байдену

SZ: в отличие от Трампа Байден при строительстве Nord Stream 2 уступил Германии
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
США изначально препятствовали проекту «Северный поток-2», Трамп обложил его санкциями «сверху донизу». Но «зеленый свет» газопроводу дала администрация Байдена, за что Трамп его не раз критиковал
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

При строительстве газопровода «Северный поток — 2» администрация президента США Джо Байдена пошла на уступки, сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung (SZ) со ссылкой на документы, которые были засекречены и которые Министерство экономики Германии предоставило ей в рамках раскрытия информации.

Издание пишет, что на этапе разработки проекта в США «прочно закрепилось» сопротивление его реализации. Посольство Германии в Вашингтоне, к примеру, передавало, что президент Дональд Трамп (2017-2021) «приказал как-то свернуть проект со словами «Убейте его как-нибудь». Против связанных с проектом компаний при нем были введены ограничения. Трамп, уйдя из Белого дома, говорил, что обложил Nord Stream 2 санкциями «снизу доверху». Но при сменившем его на посту президента Байдене ситуация изменилась.

«В мае 2021 года немецкое посольство в Вашингтоне сообщило: «Администрация идет навстречу Германии и соглашается на конфронтацию с конгрессом. Санкции снимаются, и компания Nord Stream 2 AG избегает наказания». «Большая любезность», — прокомментировали в посольстве Германии «аванс» от Байдена», — пишет SZ.

При этом стороны собирались препятствовать тому, чтобы Россия использовала «энергетику в качестве оружия», в том числе новый «Северный поток», или совершила «дальнейшие агрессивные действия против Украины».

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Трамп критиковал действия Байдена, который, по его словам, «одобрил российский трубопровод в Европу» и тем самым повел экономику США «к разрухе», в том числе путем отказа от американского трубопровода Keystone XL. Трамп отмечал, что он «остановил» российский трубопровод, который был «самым главным источником доходов» для Москвы.

Санкции против «Северного потока-2» Байден все же ввел: 23 февраля 2022 года на фоне событий на Украине под ограничения попали оператор газопровода Nord Stream 2 AG и его исполнительный директор Маттиас Варниг. К этому моменту трубопровод уже был построен, но Германия остановила его сертификацию.

В сентябре 2022-го «Северный поток» и «Северный поток-2» были взорваны. Из четырех ниток этих двух трубопроводов уцелела одна на Nord Stream 2. Президент Владимир Путин обвинял США в диверсии на газопроводах. Вашингтон отвергал эти обвинения.

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