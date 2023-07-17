Захарова: Россия уведомила Турцию и ООН о возражении против продления зерновой сделки

Москва сообщила Турции и ООН о возражениях по зерновой сделке

Москва возражает против продления соглашения о вывозе украинского зерна, МИД вскоре представит детальные разъяснения позиции. Путин в июле говорил, что Россия «по доброй воле» продлевала договор, но ее условия не выполнялись

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Россия уведомила Турцию, ООН и Украину о возражении против продления зерновой сделки, сообщила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В ближайшее время будет опубликовано заявление МИД с детальными разъяснениями российской позиции», — сказала она.

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля 2022 года в Стамбуле на 120 дней, а затем продлевались трижды. Первая часть договоренностей касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая предполагает снятие ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений. ООН отмечала, что за год в рамках черноморской инициативы не было отправлено ни одного судна с российскими удобрениями. Срок соглашения истекает 17 июля 2023-го.

Несколькими днями ранее президент Владимир Путин назвал условием продления зерновой сделки выполнение тех договоренностей, которые предусматривают экспорт российских удобрений. «Мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку. <...> Ну хватит, в конце концов. <...> Западные страны не собираются исполнять данные обещания», — рассказал президент. Москва может выйти и вновь присоединиться к сделке, если ей дадут гарантии полного выполнения соглашения.

Вскоре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступающий за продление сделки, сообщил, что с Путиным у них «одинаковое мнение» по продлению соглашения.