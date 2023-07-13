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Путин оценил перспективы зерновой сделки словами «хватит, в конце концов»

Путин: зерновая сделка будет продлена только в случае выполнения данных России обещаний
Президент допустил, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке до тех пор, пока данные ей в рамках соглашения обещания не будут исполнены. Песков позже уточнил, что окончательное решение пока не принято
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Зерновая сделка будет продлена только в случае, если будут выполнены данные России обещания по соглашению. Об этом президент Владимир Путин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку. <...> Ну хватит, в конце концов. <...> Западные страны не собираются исполнять данные обещания. Но как одна из опций — не сначала продление, а потом выполнение обещаний, а сначала выполнение обещаний, а потом наше участие. Что я имею в виду? Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. И если все в очередной раз скажут, что данные нам обещания будут исполнены — ну пусть исполнят эти обещания, и мы сразу же присоединимся к этой сделке. Снова», — сказал глава государства.

По его словам, «ни одного пункта» из числа требований России исполнено не было, зерновая сделка — «игра в одни ворота». Срок действия соглашения истекает 17 июля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после заявления Путина сказал «РИА Новости», что окончательного решения о приостановке участия России в сделке пока не принято.

Москва и Киев заключили зерновую сделку в июле 2022 года независимо друг от друга при посредничестве Турции и ООН. Соглашение состоит из двух частей. Первая часть касается вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая предполагает снятие ограничений на российский экспорт сельхозпродукции, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, восстановление аммиакопровода Тольятти — Одесса и выполнения некоторых других требований Москвы относительно морских перевозок сельхозпродукции.

Российская сторона неоднократно заявляла, что вторая часть сделки не выполняется, а заявленная цель соглашения — поставки продовольствия беднейшим странам — не имеет отношения к реальности, так как беднейшие государства получили лишь 2,6% грузов, отправленных из украинских портов.

12 июля в ООН сообщили, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш отправил Путину письмо с предложениями по зерновой сделке. Перечисленные идеи касаются улучшения выполнения сделки ради того, чтобы ее сохранить. «Цель состоит в том, чтобы устранить препятствия, влияющие на финансовые операции через Россельхозбанк, что вызывает серьезную обеспокоенность Российской Федерации, и одновременно обеспечить продолжение потока украинского зерна через Черное море», — сказал представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Путин заявил, что не видел этого нового письма, но Москва находится в контакте с сотрудниками ООН. В организации пытаются исправить ситуацию, убежден российский президент, но этому препятствуют западные страны.

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политик, президент России

7 октября 1952 года
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