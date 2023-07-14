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Песков заявил, что Россия пока не делала заявлений по зерновой сделке

Дмитрий Песков: Россия не делала никаких заявлений по зерновой сделке
Зерновая сделка истекает 17 июля. Эрдоган ранее заявил, что у него с Путиным «одинаковое мнение» относительно ее продления. Песков после этого напомнил, что Москва пока не делала официальных заявлений по этому поводу
Суда перевозят зерно из Украины
Суда перевозят зерно из Украины (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Россия пока не делала никаких заявлений относительно продления зерновой сделки, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал недавнее заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что у него с Владимиром Путиным «одинаковое мнение относительно продления зернового коридора».

«Никаких заявлений на этот счет мы не делали», — сказал Песков.

При этом агентство AFP ранее написало, что Эрдоган заявил о согласии Путина на продление зерновой сделки.

Москва и Киев независимо друг от друга заключили зерновую сделку в июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН. Соглашение состоит из двух частей. Первая часть касается вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая предполагает снятие ограничений на российский экспорт сельхозпродукции.

Сделка неоднократно продлевалась, ее действие истекает 17 июля. Российская сторона множество раз заявляла, что вторая часть сделки не выполняется, а заявленная цель соглашения — поставки продовольствия беднейшим странам — не имеет отношения к реальности. В начале июля МИД сообщил, что оснований для продления соглашения нет.

В качестве необходимых условий для дальнейшего продления сделки Москва называла переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмену ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты. По данным Reuters, страны ЕС планируют переподключить к SWIFT «дочку» Россельхозбанка.

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12 июля в ООН сообщили, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш отправил Путину письмо с предложениями по зерновой сделке. Перечисленные идеи касаются улучшения выполнения сделки ради того, чтобы ее сохранить. «Цель состоит в том, чтобы устранить препятствия, влияющие на финансовые операции через Россельхозбанк, что вызывает серьезную обеспокоенность Российской Федерации, и одновременно обеспечить продолжение потока украинского зерна через Черное море», — сказал представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Спустя сутки Путин словами «хватит, в конце концов» оценил перспективы зерновой сделки. Президент допустил, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке до тех пор, пока данные ей в рамках соглашения обещания не будут исполнены. Песков позже уточнил, что окончательное решение пока не принято.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Зерновая сделка Дмитрий Песков Владимир Путин Военная операция на Украине
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