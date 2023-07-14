Песков заявил, что Россия пока не делала заявлений по зерновой сделке

Зерновая сделка истекает 17 июля. Эрдоган ранее заявил, что у него с Путиным «одинаковое мнение» относительно ее продления. Песков после этого напомнил, что Москва пока не делала официальных заявлений по этому поводу

Суда перевозят зерно из Украины (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Россия пока не делала никаких заявлений относительно продления зерновой сделки, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал недавнее заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что у него с Владимиром Путиным «одинаковое мнение относительно продления зернового коридора».

«Никаких заявлений на этот счет мы не делали», — сказал Песков.

При этом агентство AFP ранее написало, что Эрдоган заявил о согласии Путина на продление зерновой сделки.

Москва и Киев независимо друг от друга заключили зерновую сделку в июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН. Соглашение состоит из двух частей. Первая часть касается вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая предполагает снятие ограничений на российский экспорт сельхозпродукции.



Сделка неоднократно продлевалась, ее действие истекает 17 июля. Российская сторона множество раз заявляла, что вторая часть сделки не выполняется, а заявленная цель соглашения — поставки продовольствия беднейшим странам — не имеет отношения к реальности. В начале июля МИД сообщил, что оснований для продления соглашения нет.

В качестве необходимых условий для дальнейшего продления сделки Москва называла переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмену ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты. По данным Reuters, страны ЕС планируют переподключить к SWIFT «дочку» Россельхозбанка.

12 июля в ООН сообщили, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш отправил Путину письмо с предложениями по зерновой сделке. Перечисленные идеи касаются улучшения выполнения сделки ради того, чтобы ее сохранить. «Цель состоит в том, чтобы устранить препятствия, влияющие на финансовые операции через Россельхозбанк, что вызывает серьезную обеспокоенность Российской Федерации, и одновременно обеспечить продолжение потока украинского зерна через Черное море», — сказал представитель генсека Стефан Дюжаррик.



Спустя сутки Путин словами «хватит, в конце концов» оценил перспективы зерновой сделки. Президент допустил, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке до тех пор, пока данные ей в рамках соглашения обещания не будут исполнены. Песков позже уточнил, что окончательное решение пока не принято.