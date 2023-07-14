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Эрдоган сообщил об «общих позициях» с Путиным по зерновой сделке

Эрдоган: у нас с Путиным общие позиции относительно продления зерновой сделки
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на визит российского коллеги Владимира Путина в Турцию в августе, добавив, что у него с Путиным «общие позиции» по зерновой сделке.

«Мы готовимся принять Путина в Турции в августе. У нас одинаковое мнение относительно продления «зернового коридора», — сказал Эрдоган.

Москва и Киев независимо друг от друга заключили зерновую сделку в июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН. Соглашение состоит из двух частей. Первая часть касается вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая предполагает снятие ограничений на российский экспорт сельхозпродукции.

Российская сторона неоднократно заявляла, что вторая часть сделки не выполняется, а заявленная цель соглашения — поставки продовольствия беднейшим странам — не имеет отношения к реальности, так как беднейшие государства получили лишь 2,6% грузов, отправленных из украинских портов.

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